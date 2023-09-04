Звезда сериала "Эйфория" Зендея снялась в откровенном наряде

Зендея - актриса, танцовщица, фотомодель, а самое главное главная героиня в нашумевшем сериале "Эйфория", снялась в очень откровенном образе и восхитила фанатов.

На фото девушка одета в пышную юбку и оголяющую тело кофте, под которой надет маленький серебристый бюстгальтер.

Макияж знаменитости подобрали в нюдовых оттенках, а стилисты сделали гладкую прическу.

Фанаты восхищались, писали приятные комментарии, а сама запись набрала больше 6 млн лайков. «Она выглядит потрясающе», «Идеальная, «Такая удивительная», «Ошеломительно», «Королева», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что внезапно скончался звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд. Родственники утверждали, что последние несколько лет он боролся с депрессией.