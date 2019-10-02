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Жизнь

Звезда сериала «Счастливы вместе» сорвала Малахову прямой эфир

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», сорвала программу «Прямой эфир», которую ведет Андрей Малахов, рассказал экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
instagram.com/malakhov007

«Выпуск собирались посвятить задержанию Бочкаревой с наркотическими веществами. «Героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи», — написал Солнцев на своей странице в Instagram.

Шоу пытались записать дважды, но Бочкарева пропустила оба раза.

Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. Сообщалось, что в отношении звезды возбуждено уголовное дело. Позже поведение артистки объяснил нарколог, уточняет News.ru.

Сама актриса категорически опровергла информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина, пишет Ura.ru. Актриса утверждает, что появившееся в прессе видео ее «задержания» с наркотиками было смонтировано.

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