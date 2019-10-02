Звезда сериала «Счастливы вместе» сорвала Малахову прямой эфир

«Выпуск собирались посвятить задержанию Бочкаревой с наркотическими веществами. «Героиня, Наташа Бочкарева, попавшая в историю, просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи», — написал Солнцев на своей странице в Instagram.

Шоу пытались записать дважды, но Бочкарева пропустила оба раза.

Ранее СМИ сообщили о задержании Бочкаревой. По данным телеканала РЕН ТВ, полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье. Сообщалось, что в отношении звезды возбуждено уголовное дело. Позже поведение артистки объяснил нарколог, уточняет News.ru.

Сама актриса категорически опровергла информацию о том, что ее задержали в Москве со свертком кокаина, пишет Ura.ru. Актриса утверждает, что появившееся в прессе видео ее «задержания» с наркотиками было смонтировано.