Звезда шоу «Холостяк» с шиком вышла замуж за топ-менеджера на итальянском озере

Для праздника пара выбрала виллу XVI века Balbiano, а свадебная церемония прошла на большом поле с белыми цветами.
Яна Рудковская, которая была на торжестве в качестве гостьи, назвала его самым стильным за «всю историю».
Невеста выбрала платье прямого силуэта и цвета айвори от известного бренда Elie Saab, ее голова была украшена длинной невесомой фатой. После церемонии она переоделась в белоснежный комбинезон с накидкой.
Приглашенными звездами на свадьбе стали Николай Басков и Дима Билан. Сама Даша Клюкина исполнила трогательную песню для своего супруга.
Брак Клюкина и Чопов зарегистрировали в середине сентября, а предложение Владимир сделал в феврале 2019 года.
Чем известна Дарья Клюкина?
25-летняя Дарья Клюкина стала известной после участия в шоу «Холостяк». Сначала девушка пришла на проект бороться за сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова и была главной претенденткой на победу. Но позже решила покинуть проект.
Спустя год Дарья вернулась в «Холостяк» в надежде завоевать сердце певца Егора Крида. Клюкина не только выиграла шоу, но и обзавелась 2,7 млн подписчиков.
Отношения пары продлились полгода, а потом влюбленные расстались. Дарья объяснила это тем, что они не сошлись характерами.
Дарья Клюкина работает моделью и участвует в коммерческих съемках.
Как познакомились жених и невеста?
Первая встреча Дарьи и 39-летнего Владмира Чопова состоялась в 2018 году, они обсуждали рекламный контракт перед Чемпионатом мира по футболу. После этого пара встретилась в Италии, куда Чопов прилетел за моделью — она отдыхала там с семьей. Он подарил ей корзину лимонов, потому что знал, что девушка их любит.
Владимир пригласил Дарью в парк аттракционов в Италии, там и начался их роман.