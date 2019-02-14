Звезды караоке и лидеры новостроек: как прошел День риэлтора в Барнауле

8 февраля «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» отпраздновал профессиональный праздник в необычном формате караоке-баттла. Команды соревновались в исполнении известных композиций и современных хитов. Победители получили памятную статуэтку и медали, как настоящие звезды караоке!

Главным событием встречи стало торжественное награждение победителей конкурса риэлторского мастерства «Общественное признание». Ведущие агентства недвижимости получили награды от президента «Союза риэлторов Барнаула и Алтая» Дмитрия Анатольевича Дворядкина за реализацию квартир в новостройках, вклад в региональное развитие, наибольшее количество положительных отзывов в открытых источниках и другие заслуги в отрасли. Кроме того, на церемонии вручили премии юбилярам — тем, кто перешагнул этот рубеж впервые, и уже опытным работникам отрасли. Приветственными дипломами отметили и новых членов союза.

Поздравить риэлторов с профессиональным праздником пришли и гости из других отраслей бизнеса. Представители стратегических партнеров встречи — «Россельхозбанка», страховой группы «СОГАЗ», «ЮниКредит Банка» и «Газпромбанка» — сказали теплые слова и пожелания, а также наградили членов союза за плодотворное сотрудничество и успехи в отрасли. Официальные партнеры встречи присоединились к поздравлениям и отметили работу ведущих агентств недвижимости Барнаула и Алтая.

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Официальный партнер

Официальный партнер

Стратегический партнер

Стратегический партнер

Стратегический партнер