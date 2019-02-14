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Звезды караоке и лидеры новостроек: как прошел День риэлтора в Барнауле

8 февраля «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» отпраздновал профессиональный праздник в необычном формате караоке-баттла. Команды соревновались в исполнении известных композиций и современных хитов. Победители получили памятную статуэтку и медали, как настоящие звезды караоке!

День риэлтора.
День риэлтора.
Дмитрий Лямзин.

Главным событием встречи стало торжественное награждение победителей конкурса риэлторского мастерства «Общественное признание». Ведущие агентства недвижимости получили награды от президента «Союза риэлторов Барнаула и Алтая» Дмитрия Анатольевича Дворядкина за реализацию квартир в новостройках, вклад в региональное развитие, наибольшее количество положительных отзывов в открытых источниках и другие заслуги в отрасли. Кроме того, на церемонии вручили премии юбилярам — тем, кто перешагнул этот рубеж впервые, и уже опытным работникам отрасли. Приветственными дипломами отметили и новых членов союза.

Поздравить риэлторов с профессиональным праздником пришли и гости из других отраслей бизнеса. Представители стратегических партнеров встречи — «Россельхозбанка», страховой группы «СОГАЗ», «ЮниКредит Банка» и «Газпромбанка» — сказали теплые слова и пожелания, а также наградили членов союза за плодотворное сотрудничество и успехи в отрасли. Официальные партнеры встречи присоединились к поздравлениям и отметили работу ведущих агентств недвижимости Барнаула и Алтая.

Организатор
Организатор

Официальный партнер
Официальный партнер
Официальный партнер
Официальный партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер
Стратегический партнер

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