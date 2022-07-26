«Дайте я вас обниму». Алтайские мастера восхитили звездных гостей на Шукшинском фестивале в Сростках

23 июля в Сростках завершился фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». По традиции, на горе Пикет собрались известные люди — актеры, режиссеры и писатели. Знаменитости прошлись по ярмарке мастеров, посетили музей и памятник Василия Макаровича. Вместе с ними прошлись и корреспонденты altapress.ru.

На ярмарке

Днем в Сростках толпа людей собралась возле здания музея Шукшина. И неспроста — именно сюда приехала всеми любимая Ирина Муравьева. Вместе с ней были также актеры Олег Алмазов и Иван Кокорин с супругой.

Встречал народ долгожданных гостей с восторгом: все воодушевленно переговаривались между собой, фотографы буквально на коленках искали хороший ракурс, а кто-то подходил и просил автограф. Звезды охотно расписывались и фотографировались с людьми.

Гости Шукшинских дней на Алтае. Дмитрий Лямзин.

По сростинской земле гости прошлись вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой Бийского района Денисом Артемовым. На ярмарке мастеров они уделили внимание каждому рукодельнику.

В первом павильоне звездным гостям встретилась мастерица Ирина из Брянска. Она продавала куклу «Сила рода твоего».

Рукодельница подробно рассказала историю создания своих шедевров: по ее задумке маленькая кукла рождает новых куколок, а она, в свою очередь, других — и так продолжается семья. Воодушевившись рассказом мастера, Иван Кокорин произнес: «Дайте я вас обниму».

Гости Шукшинских дней на Алтае. Дмитрий Лямзин.

А вот Ирину Муравьеву особенно заинтересовала палатка с украшениями ручной работы. Мастер протянула ей оберег из пуговиц и камней. Знаменитая актриса пообещала, что будет всегда носить его с собой.

Гости Шукшинских дней на Алтае. Дмитрий Лямзин.

В музее

Следующая локация — мемориальный музей Шукшина. Директор музея приветливо улыбалась гостям и рассказывала интересные факты о жизни Василия Макаровича.

Чтобы звездные гости прониклись атмосферой, директор предложила пройти по пеньковой дорожке к малому памятнику Шукшина, прячущемуся в калине.

На тропе установлен арт-объект — деревянная арка с кинолентой внутри, на которой изображены кадры из фильмов Василия Макаровича.

Гости Шукшинских дней на Алтае. Дмитрий Лямзин.

На горе Пикет

Атмосфера на горе оживленная: танцы, песни, киоски с едой и сувенирами. Люди расположились прямо на земле. Все ждут, кто же первыми пойдет по импровизированной «красной» дорожке.

Музыка стихает, ведущие объявляют имена артистов, писателей и режиссеров, приглашают занять зрительские места.

Концерт начинается с приветственного слова Виктора Томенко:

«Проведения Всероссийского фестиваля мы ждали не год, как это обычно бывает, а целых три долгих года. Но как только пандемия отступила, мы увидели, что Шукшинские дни все также остаются главным культурным событием, поистине народным праздником в Алтайском крае», — сказал глава региона.

Глядя на «каменного» Василия Макаровича, актеры и кинорежиссеры признались в любви к жителям Алтая. Каждый поделился своей историей о том, что значит для них Шукшин.

«Я меньше знаю, меньше могу сказать, чем моя мама и тем более мой дед. Но Шукшин для нашей семьи — это много», — поделилась Мария Бурляева.

Перед награждением фильмов-участников Шукшинского кинофестиваля выступила народная артистка Ирина Муравьева. Она спела три песни, включая знаменитую «Позвони мне, позвони». Народ не жалел ладоней, многие плакали.

В завершении большой концерт в Сростках дала еще одна приглашенная звезда праздника — Варвара Визбор.

На закате солнца, она исполнила песню «Баллада о двух погибших лебедях». Атмосфера особенно впечатлила слушателей: кто-то сидел, обнявшись друг с другом и грустил, а кто-то внимательно рассматривал небо.