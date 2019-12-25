Звездный футболист Денис Черышев прилетел на Алтай отдохнуть

Игрок сборной России по футболу Денис Черышев, выступающий за испанский клуб «Валенсия», гостит на Алтае. Звездный спортсмен уже похвастался в Instagram фотографией на живописном природном фоне. Поклонники завалили его просьбами привести хоть немного снега.

Как стало известно altapress.ru, в аэропорту Горно-Алтайска Денис Черышев был замечен 23 декабря. Здесь его уже ждал элитный внедорожник для путешествий в горах.

Вместе с Денисом на Алтай также прилетел его отец — Дмитрий Черышев.

Отвечая на вопросы дотошных поклонников в соцсетях, футболист сообщил, что в отпуск отправился без своей девушки. Новый пост он сопроводил краткой подписью «Сказка».

«Денис, давай в баньку и в снег», «А можно попросить тебя немного снега в Санкт-Петербург привести», «Возьми меня туда», «Денис, пришли снега. Уныние и грязь никак с праздничным настроением не вяжется», — пишут Черышеву в комментариях.

Обратно домой отец и сын Черышевы улетят в конце недели.

Чем запомнился Денис Черышев?

На последнем Чемпионате мира по футболу в России Денис Черышев в составе сборной России провел все пять матчей, забив четыре гола.

По итогам чемпионата Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую команду из 11 футболистов, совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018. По окончании чемпионата ФИФА включила Дениса в число открытий турнира, а также в сборную игроков турнира по статистическим показателям.

Денис Черышев вошел в ТОП-10 самых популярных людей 2018 года по версии «Яндекса» (для составления рейтинга использовались данные о поисковых запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года).