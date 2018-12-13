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Звездопад 2018: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Геминиды

Звездопад в декабре 2018 года совсем скоро достигнет своего максимума. Метеорный поток Геминиды станет ярче: если повезет, в час можно будет наблюдать около 100 метеоров. Рассказываем, когда и как увидеть метеорный поток во всей красе.

Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Антон Петрусь

Метеорный поток Геминиды: что это?

Геминиды — один из самых ярких метеорных потоков в северном полушарии, сообщили в барнаульском планетарии.

Он активен с 4 по 17 декабря и достигает максимума 13−14 декабря. Тогда можно увидеть до 80−100 метеоров в час.

Метеорный поток Геминиды летит не «навстречу» Земле, а как будто догоняет ее. Скорость полета метеоров довольно низкая.

Наблюдать декабрьский звездопад-2018 можно в области созвездия Близнецов.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Как наблюдать метеорный поток?

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
  • Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.
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