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29 июня 19°C

Звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Персеиды

Одним из самых ярких звездопадов 2019 года должны стать Персеиды — метеорный поток, который начинается в середине июля и длится почти весь август. Рассказываем, когда и как лучше его смотреть и что еще известно о метеорном потоке Персеиды.

Космос. Звезды.
Космос. Звезды.
СС0

Персеиды в 2019 году

Первые падающие звезды начнут появляться 17 июля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Международную метеорную организацию. Последние метеоры вспыхнут 24 августа. Пик метеорного потока будет в ночь с 12 на 13 августа.

Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Мы наблюдаем этот звездопад, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.

Радиант потока находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Как правильно наблюдать метеорный поток

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
  • Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.
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