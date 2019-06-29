Звездопад 2019: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Персеиды

Одним из самых ярких звездопадов 2019 года должны стать Персеиды — метеорный поток, который начинается в середине июля и длится почти весь август. Рассказываем, когда и как лучше его смотреть и что еще известно о метеорном потоке Персеиды.

Персеиды в 2019 году

Первые падающие звезды начнут появляться 17 июля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Международную метеорную организацию. Последние метеоры вспыхнут 24 августа. Пик метеорного потока будет в ночь с 12 на 13 августа.

Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Мы наблюдаем этот звездопад, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.

Радиант потока находится в созвездии Персея, которое расположено в северной части неба, чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи.

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Как правильно наблюдать метеорный поток