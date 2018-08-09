Звездопад в августе 2018: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Персеиды

Что такое метеорный поток Персеиды?
Персеиды порождает комета Свифта — Таттла, сообщает ТАСС. Она двигается по вытянутой орбите вокруг Солнца. Чтобы совершить один круг, комете нужно 133 года.
Когда комета Свифта — Таттла приближается к звезде, ее ядро понемногу испаряется, а частички пыли и камешки образуют шлейф. На протяжении сотен лет давление солнечного излучения растягивает его вдоль орбиты и одновременно растаскивает в ширину.
Так образуется метеорный поток Персеиды, который в ширину больше 40 млн км. Планета Земля пересекает его больше месяца. А вот плотная часть метеорного потока более узкая: она равна 1,3 млн км, и мы пересекаем ее примерно за 12 часов.
Почему метеорный поток назвали Персеиды?
Метеорный поток кометы Свифта — Таттла назвали Персеидами, потому что при взгляде на небо кажется, что источник метеоров — созвездие Персея.
Почему мы видим «падающие звезды»?
Частицы метеорного потока на бешеной скорости — 53 км в секунду — встречаются с атмосферой Земли и сгорают.
Как наблюдать метеорный поток?
- Метеоры видно невооруженным глазом;
- За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте;
- Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров;
- Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора;
- В начале ночи созвездие Персея находится низко над восточным горизонтом, в середине ночи поднимается и смещается к югу;
- Рекомендуют смотреть не прямо на созвездие, а на область неба немного в стороне (в зените, на юго-западе и юге).
- Персеиды лучше наблюдать в три-четыре часа утра.
Зачем смотреть звездопад-2018?
В ночь с 12 на 13 августа 2018 можно будет увидеть около ста метеоров в час. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Международную метеорную организацию.