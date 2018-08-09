Звездопад в августе 2018: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Персеиды

Метеорный поток Персеиды хорошо виден в первой половине августа. Максимума активности звездопад достигнет в ночь с 12 на 13 августа. Рассказываем, почему в августе появляются «падающие» звезды и как увидеть метеорный поток во всей красе.

Что такое метеорный поток Персеиды?

Персеиды порождает комета Свифта — Таттла, сообщает ТАСС. Она двигается по вытянутой орбите вокруг Солнца. Чтобы совершить один круг, комете нужно 133 года.

Когда комета Свифта — Таттла приближается к звезде, ее ядро понемногу испаряется, а частички пыли и камешки образуют шлейф. На протяжении сотен лет давление солнечного излучения растягивает его вдоль орбиты и одновременно растаскивает в ширину.

Так образуется метеорный поток Персеиды, который в ширину больше 40 млн км. Планета Земля пересекает его больше месяца. А вот плотная часть метеорного потока более узкая: она равна 1,3 млн км, и мы пересекаем ее примерно за 12 часов.

Космос. Звездное небо. СС0

Почему метеорный поток назвали Персеиды?

Метеорный поток кометы Свифта — Таттла назвали Персеидами, потому что при взгляде на небо кажется, что источник метеоров — созвездие Персея.

Почему мы видим «падающие звезды»?

Частицы метеорного потока на бешеной скорости — 53 км в секунду — встречаются с атмосферой Земли и сгорают.

Юноша под звездным небом. СС0.

Как наблюдать метеорный поток?

Метеоры видно невооруженным глазом;

За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета , чтобы глаза привыкли к темноте;

чтобы глаза привыкли к темноте; Важно помнить , что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут , а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров;

что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров; Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора;

В начале ночи созвездие Персея находится низко над восточным горизонтом , в середине ночи поднимается и смещается к югу;

в середине ночи поднимается и смещается к югу; Рекомендуют смотреть не прямо на созвездие , а на область неба немного в стороне ( в зените , на юго-западе и юге).

а на область неба немного в стороне в зените на юго-западе и юге). Персеиды лучше наблюдать в три-четыре часа утра.

Звездное небо. Космос. СС0

Зачем смотреть звездопад-2018?

В ночь с 12 на 13 августа 2018 можно будет увидеть около ста метеоров в час. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Международную метеорную организацию.