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9 августа
Жизнь
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Звездопад в августе 2018: когда и как правильно смотреть на метеорный поток Персеиды

Метеорный поток Персеиды хорошо виден в первой половине августа. Максимума активности звездопад достигнет в ночь с 12 на 13 августа. Рассказываем, почему в августе появляются «падающие» звезды и как увидеть метеорный поток во всей красе.

Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Звездопад над Республикой Алтай - вид с берега реки Аккем.
Антон Петрусь

Что такое метеорный поток Персеиды?

Персеиды порождает комета Свифта — Таттла, сообщает ТАСС. Она двигается по вытянутой орбите вокруг Солнца. Чтобы совершить один круг, комете нужно 133 года.

Когда комета Свифта — Таттла приближается к звезде, ее ядро понемногу испаряется, а частички пыли и камешки образуют шлейф. На протяжении сотен лет давление солнечного излучения растягивает его вдоль орбиты и одновременно растаскивает в ширину.

Так образуется метеорный поток Персеиды, который в ширину больше 40 млн км. Планета Земля пересекает его больше месяца. А вот плотная часть метеорного потока более узкая: она равна 1,3 млн км, и мы пересекаем ее примерно за 12 часов.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

Почему метеорный поток назвали Персеиды?

Метеорный поток кометы Свифта — Таттла назвали Персеидами, потому что при взгляде на небо кажется, что источник метеоров — созвездие Персея.

Почему мы видим «падающие звезды»?

Частицы метеорного потока на бешеной скорости — 53 км в секунду — встречаются с атмосферой Земли и сгорают.

Юноша под звездным небом.
Юноша под звездным небом.
СС0.

Как наблюдать метеорный поток?

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте;
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров;
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора;
  • В начале ночи созвездие Персея находится низко над восточным горизонтом, в середине ночи поднимается и смещается к югу;
  • Рекомендуют смотреть не прямо на созвездие, а на область неба немного в стороне (в зените, на юго-западе и юге).
  • Персеиды лучше наблюдать в три-четыре часа утра.
Звездное небо. Космос.
Звездное небо. Космос.
СС0

Зачем смотреть звездопад-2018?

В ночь с 12 на 13 августа 2018 можно будет увидеть около ста метеоров в час. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Международную метеорную организацию.

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