Звездопад в июне 2019: когда смотреть метеорный поток Боотиды

В конце июня-2019 можно будет наблюдать метеорный поток, который называется Июньские Боотиды. Он считается непредсказуемым, потому что заранее неизвестно, какое количество «падающих звезд» можно будет увидеть за ночь.

Июньские Боотиды 2019

Название метеорному потоку дало латинское имя созвездия Волопас — Boötes, пишет viki.

Боотиды образовались из вещества с кометы Понса-Виннеке. Метеорный поток видно примерно с 26 июня по 2 июля, когда Земля проходит сквозь орбиту этой кометы.

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Метеорный поток считается непредсказуемым, уточняет «Комсомольская правда». Его активность очень низкая. Однако иногда бывают сильные всплески активности.