Звездопад в июне 2019: когда смотреть метеорный поток Боотиды

Июньские Боотиды 2019
Название метеорному потоку дало латинское имя созвездия Волопас — Boötes, пишет viki.
Боотиды образовались из вещества с кометы Понса-Виннеке. Метеорный поток видно примерно с 26 июня по 2 июля, когда Земля проходит сквозь орбиту этой кометы.
Метеорный поток считается непредсказуемым, уточняет «Комсомольская правда». Его активность очень низкая. Однако иногда бывают сильные всплески активности.
Последний раз такой всплеск произошел в 1998 году: тогда люди видели около ста метеоров в час.