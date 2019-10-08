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Жизнь

Звездопад в октябре 2019: когда и как лучше всего смотреть на Дракониды и Ориониды

В октябре 2019 можно будет наблюдать два ярких метеорных потока — «Ориониды» и «Дракониды». Рассказываем, когда и как правильно смотреть звездопад.

В космосе.
В космосе.
Сергей Рязанский, Роскосмос

Звездопад в октябре 2019

  • «Дракониды» появились из хвоста кометы Джакобини-Циннера. Звездопад достигнет максимума 8 октября: тогда в час можно будет увидеть от 20 до 50 метеоров, рассказали в Барнаульском планетарии.

  • Метеорный поток «Ориониды» родился из частиц пыли от кометы Галлея. Максимум активности потока наступит 21 октября. Тогда в час может «упасть» до 25 звезд. Наблюдать можно после полуночи и до утра.

Луна не будет сильно мешать видеть метеоры, а вот облачность очень усложняет процесс наблюдения.

Космос. Метеор. Метеорит
Космос. Метеор. Метеорит
ССО

Как правильно наблюдать метеорный поток

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
  • Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света).
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.
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