13 декабря
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Жизнь

Звон монет и ударных. Для какого премиального ЖК вбили сваи в тихом центре Барнаула

За Музыкальным театром и рядом с главным офисом «Сбербанка», на пр. Сибирский, 36в возводят жилой комплекс Opera Residence. Расскажем, каким его задумали проектировщики и сколько стоят еще непостроенные квартиры.

Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
operadom.ru.

Работы на площадке специализированный застройщик «Легиан» (учредитель Владислав Шония) начал еще в мае 2022 года. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. Комплекс находится в перспективном для высотной застройки районе Обского бульвара. Поблизости помимо театра и банка — Изумрудный парк, суд, горбольница, детские сады и школы.

Проект разработала мастерская «Графит». По задумке, Opera Residence будет состоять из двух корпусов. Основа — монолитный железобетонный каркас. Фасад облицуют натуральным камнем и кирпичом.

Всего спроектировано 197 квартир в свободной планировке. Обладатели двухэтажных пентхаусов на верхних этажах получат эксплуатируемые террасы. В некоторый квартирах установят дровяные камины.

В блок-секциях появятся помещения для детских колясок и велосипедов, гостевые санузлы и комната с ванной для мытья лап питомцев. Запланированы и 213 кладовых.

На первых этажах ЖК предусмотрены помещения для продуктового минимаркета, кафе, бьюти-кабинетов и аптек.

Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
operadom.ru.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
operadom.ru.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
operadom.ru.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
Строительная площадка Opera Residence. Декабрь, 2022.
operadom.ru.

«Безмашинный» двор поместят на эксплуатируемую кровлю подземного паркинга. На ее резинополимерном покрытии появятся площадки для игр, воркаута и фитнеса, а также отдыха взрослых и детей. Пространство вне застройки озеленят газонами, крупномерными деревьями и кустарниками.

В двухуровневый паркинг можно будет въезжать по системе распознавания номеров. 25 мест оборудуют зарядными устройствами для электромобилей.

Сколько стоят квартиры

Сейчас стоимость однокомнатных квартир в этом жилом комплексе стартует от 5,5 млн рублей (44,2 кв. м), «двушек» — 5,7 млн рублей (46 кв. м), «трешек» — от 8 млн рублей (71 кв. м), «четырешек» — 10,9 млн рублей (107 кв. м), и пятикомнатных — 22,5 млн рублей (150 кв. м).

Для покупки доступно 84 квартиры из 197. Большую часть уже забронировали или купили.

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