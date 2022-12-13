Звон монет и ударных. Для какого премиального ЖК вбили сваи в тихом центре Барнаула

За Музыкальным театром и рядом с главным офисом «Сбербанка», на пр. Сибирский, 36в возводят жилой комплекс Opera Residence. Расскажем, каким его задумали проектировщики и сколько стоят еще непостроенные квартиры.

Работы на площадке специализированный застройщик «Легиан» (учредитель Владислав Шония) начал еще в мае 2022 года. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. Комплекс находится в перспективном для высотной застройки районе Обского бульвара. Поблизости помимо театра и банка — Изумрудный парк, суд, горбольница, детские сады и школы.

Проект разработала мастерская «Графит». По задумке, Opera Residence будет состоять из двух корпусов. Основа — монолитный железобетонный каркас. Фасад облицуют натуральным камнем и кирпичом.

Всего спроектировано 197 квартир в свободной планировке. Обладатели двухэтажных пентхаусов на верхних этажах получат эксплуатируемые террасы. В некоторый квартирах установят дровяные камины.

В блок-секциях появятся помещения для детских колясок и велосипедов, гостевые санузлы и комната с ванной для мытья лап питомцев. Запланированы и 213 кладовых.

На первых этажах ЖК предусмотрены помещения для продуктового минимаркета, кафе, бьюти-кабинетов и аптек.

Строительная площадка Opera Residence. Декабрь , 2022. operadom.ru. Строительная площадка Opera Residence. Декабрь , 2022. operadom.ru. Строительная площадка Opera Residence. Декабрь , 2022. operadom.ru. Строительная площадка Opera Residence. Декабрь , 2022. operadom.ru.

«Безмашинный» двор поместят на эксплуатируемую кровлю подземного паркинга. На ее резинополимерном покрытии появятся площадки для игр, воркаута и фитнеса, а также отдыха взрослых и детей. Пространство вне застройки озеленят газонами, крупномерными деревьями и кустарниками.

В двухуровневый паркинг можно будет въезжать по системе распознавания номеров. 25 мест оборудуют зарядными устройствами для электромобилей.

Сколько стоят квартиры

Сейчас стоимость однокомнатных квартир в этом жилом комплексе стартует от 5,5 млн рублей (44,2 кв. м), «двушек» — 5,7 млн рублей (46 кв. м), «трешек» — от 8 млн рублей (71 кв. м), «четырешек» — 10,9 млн рублей (107 кв. м), и пятикомнатных — 22,5 млн рублей (150 кв. м).

Для покупки доступно 84 квартиры из 197. Большую часть уже забронировали или купили.