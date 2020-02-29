Звукоизвержение. Почему люди кричат и стонут во время секса

Безразличие и ссоры
По мнению профессор философии из Хайфского университета Аарона Бен-Зеева, ответ кроется в двойственности эмоций. Он пытался понять, почему ассоциирующиеся с болевыми ощущениями стоны и крики связаны и с удовольствием во время секса.
Ученый говорит, что во время секса отрицательные и положительные состояния переживаются одновременно.
Для примера, эксперт взял секс после серьезной ссоры. Именно он чаще всего доводит до состояния сильного возбуждения и приводит к стонам и крикам. К такому же результату приводят и усиленные положительные эмоции, например, после романтического ужина.
Главное преимущество звуков во время секса, по мнению профессора, заключается в том, что при своей подлинности они демонстрируют, что партнер не безразличен. Однако он отметил, что слишком сильное увлечение звуками может сигнализировать о подделке.
Цифра
90% мужчин признают, что их заводят стоны партнерши в кровати.
Просто удовольствие
Автор секс-блога Татьяна Никонова, thequestion.ru говорит о том, что женщины стонут чаще и, на это есть несколько причин:
- для приближения мужского оргазма;
- для повышения самооценки мужчины;
- в знак одобрения его действий, поскольку в такой момент не до слов;
- иногда и от боли, в которой не смеют признаться.
Есть теория, что ритмичные стоны вызывают гипервентиляцию легких, понижают артериальное давление, усиливают эйфорию и делают интенсивнее оргазм самой женщины.
Издавать звуки во время удовольствия способны все люди. Многие постанывают во время массажа, поглощения особенной еды, расчесывания волос или поцелуев. Секс входит в эту «линейку».
Возможно, женщины вели бы себя тише, а мужчины не воспринимали крики как подтверждение своего высокого мастерства в постели, если бы не кино. Режиссёры используют стоны в кадре, чтобы сделать сексуальные сцены ярче, подчеркнуть момент оргазма. Этим же звуковым приёмом пользуются и при производстве порнофильмов.
Виновата поп-культура
Многие эксперты признают, что крики в постели мифологизированы. Все было бы гораздо тише, если бы не кино. Режиссеры используют стоны в кадре, чтобы сделать сексуальные сцены ярче, подчеркнуть момент оргазма. Этим же звуковым приемом широко пользуются и при производстве порнофильмов.
Чем громче крик, тем ярче оргазм" - это утверждение крепко засело в головах и мужчин, и женщин благодаря поп-культуре.
Простой способ
Профессор антропологии из Нью-Йоркского университета Джеймс Хайем утверждает, что звуки — это самая простая и краткая форма коммуникации, а страсть не терпит сложных формулировок и занудных инструкций. Ведь это естественно — направлять партнеров и сообщать о своем удовольствии с помощью стонов или шумных вздохов.
Такое общение способствует взаимопониманию, партнеры лучше чувствуют друг друга, поэтому и секс получается более эмоциональным, чем в замогильной тишине.
Справка
На языке науки звуки, которые люди и другие млекопитающие издают во время полового акта, называются женской копулятивной вокализацией. Мужского варианта термина нет, поскольку в природе самцы в основном занимаются продолжением рода молча.