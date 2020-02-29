Звукоизвержение. Почему люди кричат и стонут во время секса

Эксперты не пришли к единому выводу о том, почему люди издают самые разнообразные звуки во время секса. И все же на эту тему есть ряд интересных теорий.

Безразличие и ссоры

По мнению профессор философии из Хайфского университета Аарона Бен-Зеева, ответ кроется в двойственности эмоций. Он пытался понять, почему ассоциирующиеся с болевыми ощущениями стоны и крики связаны и с удовольствием во время секса.

Ученый говорит, что во время секса отрицательные и положительные состояния переживаются одновременно.

Для примера, эксперт взял секс после серьезной ссоры. Именно он чаще всего доводит до состояния сильного возбуждения и приводит к стонам и крикам. К такому же результату приводят и усиленные положительные эмоции, например, после романтического ужина.

Главное преимущество звуков во время секса, по мнению профессора, заключается в том, что при своей подлинности они демонстрируют, что партнер не безразличен. Однако он отметил, что слишком сильное увлечение звуками может сигнализировать о подделке.

Цифра 90% мужчин признают, что их заводят стоны партнерши в кровати.

Секс. unsplash.com

Просто удовольствие

Автор секс-блога Татьяна Никонова, thequestion.ru говорит о том, что женщины стонут чаще и, на это есть несколько причин:

для приближения мужского оргазма;

для повышения самооценки мужчины;

в знак одобрения его действий , поскольку в такой момент не до слов;

поскольку в такой момент не до слов; иногда и от боли , в которой не смеют признаться.

Есть теория, что ритмичные стоны вызывают гипервентиляцию легких, понижают артериальное давление, усиливают эйфорию и делают интенсивнее оргазм самой женщины.

Издавать звуки во время удовольствия способны все люди. Многие постанывают во время массажа, поглощения особенной еды, расчесывания волос или поцелуев. Секс входит в эту «линейку».

Возможно, женщины вели бы себя тише, а мужчины не воспринимали крики как подтверждение своего высокого мастерства в постели, если бы не кино. Режиссёры используют стоны в кадре, чтобы сделать сексуальные сцены ярче, подчеркнуть момент оргазма. Этим же звуковым приёмом пользуются и при производстве порнофильмов.

Секс , женщина. СС0

Виновата поп-культура

Многие эксперты признают, что крики в постели мифологизированы. Все было бы гораздо тише, если бы не кино. Режиссеры используют стоны в кадре, чтобы сделать сексуальные сцены ярче, подчеркнуть момент оргазма. Этим же звуковым приемом широко пользуются и при производстве порнофильмов.

Чем громче крик, тем ярче оргазм" - это утверждение крепко засело в головах и мужчин, и женщин благодаря поп-культуре.

Простой способ

Профессор антропологии из Нью-Йоркского университета Джеймс Хайем утверждает, что звуки — это самая простая и краткая форма коммуникации, а страсть не терпит сложных формулировок и занудных инструкций. Ведь это естественно — направлять партнеров и сообщать о своем удовольствии с помощью стонов или шумных вздохов.

Такое общение способствует взаимопониманию, партнеры лучше чувствуют друг друга, поэтому и секс получается более эмоциональным, чем в замогильной тишине.

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Справка

На языке науки звуки, которые люди и другие млекопитающие издают во время полового акта, называются женской копулятивной вокализацией. Мужского варианта термина нет, поскольку в природе самцы в основном занимаются продолжением рода молча.