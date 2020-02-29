Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 февраля -3°C

Звукоизвержение. Почему люди кричат и стонут во время секса

Эксперты не пришли к единому выводу о том, почему люди издают самые разнообразные звуки во время секса. И все же на эту тему есть ряд интересных теорий.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

Безразличие и ссоры

По мнению профессор философии из Хайфского университета Аарона Бен-Зеева, ответ кроется в двойственности эмоций. Он пытался понять, почему ассоциирующиеся с болевыми ощущениями стоны и крики связаны и с удовольствием во время секса.

Ученый говорит, что во время секса отрицательные и положительные состояния переживаются одновременно.

Для примера, эксперт взял секс после серьезной ссоры. Именно он чаще всего доводит до состояния сильного возбуждения и приводит к стонам и крикам. К такому же результату приводят и усиленные положительные эмоции, например, после романтического ужина.

Главное преимущество звуков во время секса, по мнению профессора, заключается в том, что при своей подлинности они демонстрируют, что партнер не безразличен. Однако он отметил, что слишком сильное увлечение звуками может сигнализировать о подделке.

Цифра

90% мужчин признают, что их заводят стоны партнерши в кровати.

Секс.
Секс.
unsplash.com

Просто удовольствие

Автор секс-блога Татьяна Никонова, thequestion.ru говорит о том, что женщины стонут чаще и, на это есть несколько причин:

  • для приближения мужского оргазма;
  • для повышения самооценки мужчины;
  • в знак одобрения его действий, поскольку в такой момент не до слов;
  • иногда и от боли, в которой не смеют признаться.

Есть теория, что ритмичные стоны вызывают гипервентиляцию легких, понижают артериальное давление, усиливают эйфорию и делают интенсивнее оргазм самой женщины.

Издавать звуки во время удовольствия способны все люди. Многие постанывают во время массажа, поглощения особенной еды, расчесывания волос или поцелуев. Секс входит в эту «линейку».

Возможно, женщины вели бы себя тише, а мужчины не воспринимали крики как подтверждение своего высокого мастерства в постели, если бы не кино. Режиссёры используют стоны в кадре, чтобы сделать сексуальные сцены ярче, подчеркнуть момент оргазма. Этим же звуковым приёмом пользуются и при производстве порнофильмов.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Виновата поп-культура

Многие эксперты признают, что крики в постели мифологизированы. Все было бы гораздо тише, если бы не кино. Режиссеры используют стоны в кадре, чтобы сделать сексуальные сцены ярче, подчеркнуть момент оргазма. Этим же звуковым приемом широко пользуются и при производстве порнофильмов.

Чем громче крик, тем ярче оргазм" - это утверждение крепко засело в головах и мужчин, и женщин благодаря поп-культуре.

Простой способ

Профессор антропологии из Нью-Йоркского университета Джеймс Хайем утверждает, что звуки — это самая простая и краткая форма коммуникации, а страсть не терпит сложных формулировок и занудных инструкций. Ведь это естественно — направлять партнеров и сообщать о своем удовольствии с помощью стонов или шумных вздохов.

Такое общение способствует взаимопониманию, партнеры лучше чувствуют друг друга, поэтому и секс получается более эмоциональным, чем в замогильной тишине.

Секс
Секс
СС0

Справка

На языке науки звуки, которые люди и другие млекопитающие издают во время полового акта, называются женской копулятивной вокализацией. Мужского варианта термина нет, поскольку в природе самцы в основном занимаются продолжением рода молча.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость