Зюганов раскритиковал писательницу, которая обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья 62-летней русской писательницы Елены Чижовой, в которой она утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Зюганов считает, что подобные заявления в преддверии 9 Мая можно расценивать только как «откровенную провокацию».

«Не будь Дня Победы, эта писательница и все остальные либо не существовали, либо новый год начинался у них в день рождения Гитлера. Поэтому такого рода высказывания не просто кощунственны, они циничны и омерзительны с любой точки зрения», — заявил лидер КПРФ РИА Новостям.

Политик подчеркнул, что решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200−300 км, подписав пакт Молотова — Риббентропа, было продуманным и стратегически верным.

«Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда им бы оставалось всего 140 км. В первый месяц войны их войска наступали со скоростью в среднем 35 км в сутки. Они через неделю были бы у стен Ленинграда и пришли бы в Москву намного раньше», — подчеркнул Зюганов.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Продовольствие в город доставляли по единственному пути — «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озера.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе называлось число 632 тысячи человек. Только 3% из них стали жертвами бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.