Фотофакты. Алтайский кооператив будет продавать мраморные стейки в крупном ТРЦ

Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" открыл мини-цех по разделке говядины и собственную торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов. Кооператив "Дружба" откроет еще одну торговую точку .Фото : Олег Богданов.

По его словам, одна торговая точка сейчас работает в "Фермерском дворике" за "Сити-центром", другая — на барнаульском сельхозрынке "Янтарный". Она открылась в начале мая. Ранее руководство кооператива заявляло, что в течении года откроет магазины во всех районах краевой столицы.

Скот забивают из специального пистолета

Напомним, в марте этого года "Дружба" запустила мини-завод по убою и разделке мяса, который ориентирует именно на качественную говядину от мясных пород скота. Мощности объекта позволяют проводить убой 20 туш и разделку около 10 туш в смену.

Работы здесь проводят по самым современным требованиям. Двое суток перед убоем скот находится в специальных загонах. Затем его отправляют в бокс, где животных умерщвляют выстрелом в голову из специального пистолета. После туши освобождают от внутренностей и пускают по транспортеру. В отдельном холодильнике полутуши при низких температурах "дозревают". Это придает мясу особую мягкость. Далее их отправляют либо на разделку и упаковку по желанию покупателя, либо отгружают в таком виде.

По словам Антона Риммера, председателя кооператива "Дружба", все манипуляции происходят при четком соблюдении температурных режимов в убойном отделении, камерах хранения и в цехе разделки. Это особенно важно на подобных объектах.

Куда отправляют алтайскую мраморную говядину

Готовую продукцию кооператив "Дружба" отправляет в основном в заведения общепита. В Барнауле алтайские стейки приобретают такие рестораны, как "Ползунов", "Бочкари", Cafe de Lafe, Koster и другие. Также эта продукция поставляется в Белокуриху. Как сообщил Антон Риммер, отгрузки осуществляются и за пределы региона. Так, в марте кооператив отправил пробную партию стейков во Владивосток.

30 мая с работой предприятия ознакомились губернатор Александр Карлин и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Помимо непосредственно убойного пункта они посмотрели и на социальные объекты села Дружба. Так, руководитель крупного сельхозпредприятия "Вирт" Павел Бейфорт за свой счет отремонтировал здесь стадион и сделал прекрасную зону отдыха.