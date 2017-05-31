Фотофакты. Почему Александр Карлин предложил перенести столицу Сибири в Бочкари

Компания "Бочкари" приступила к сбору документов для участия в федеральной программе развития сельских территорий. В 2014 году предприятие начало строительство жилого микрорайона для своих сотрудников из 30 двухквартирных домов. В нынешнем году было решено продолжить этот проект: рядом с уже имеющимся жильем возведут новое. Проект планируется реализовать на условиях частно-государственного партнерства. 30 мая площадку осмотрели губернатор Александр Карлин и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Последний так восхитился селом Бочкари, что даже задумался о переезде, а алтайский губернатор предложил перенести сюда столицу Сибири.
По словам Вадима Смагина, генерального директора "Бочкаревского пивоваренного завода", построенные квартиры являются служебным жильем. Арендную плату с людей не берут, они лишь оплачивают коммунальные платежи. Приватизация квадратных метров разрешается в исключительных случая и при условии, что работник действительно внес существенный вклад в развитие предприятия.
Уже построенные дома оборудованы всем необходимым: здесь имеется качественный ремонт, мебель, отопление, горячее и холодное водоснабжение. Помимо этого у завода есть еще одна жилищная программа: предприятие помогает своим работникам строить дома самостоятельно, выделяя им беспроцентные суды на несколько лет.
По такой схеме планируется развивать и новый микрорайон, подготовка строительства которого сейчас ведется.
Вадим Смагин,
генеральный директор "Бочкаревского пивоваренного завода":
Мы будем стараться, чтобы люди строились сами, но по единому согласованному проекту, чтобы это был единый комплекс со своим оформлением.
"Бочкари" поддерживают и остальные социальные объекты села. За последние годы предприятие сделало существенный вклад в обновление местной школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта, в котором теперь есть все необходимое оборудование и укомплектованный штат сотрудников.
Кроме того, "Бочкари" серьезно вкладываются в спорт. В 2015 году предприятие за свой счет возвело ледовую арену, где занимаются хоккеисты и фигуристы. Летом здесь застилают искусственный газон для футбольных тренировок. В нынешнем году в селе планируется начать строительство хоккейного дворца с круглогодичным катком и открыть на его базе полноценную спортивную школу.
Сергей Меняйло,
полномочный представитель президента РФ в СФО:
Село Бочкари — просто цветущий оазис, каких я давно не видел. Здесь предприятие строит жилье и для своих специалистов, и для работников социальной сферы. На заводе компании "Бочкари" трудятся 700 работников, в селе живут 1,7 тыс человек, и для всех созданы нормальные условия — хорошая работа, современное жилье, достойная социальная инфраструктура. Яркий пример: совсем недавно сюда приехала на работу врач из Новосибирска, и ее устраивают не только условия работы, но и хороший детский сад, школа, великолепные возможности для занятий спортом.
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