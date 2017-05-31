Фотофакты. Почему Александр Карлин предложил перенести столицу Сибири в Бочкари

"Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бочкари" будут строить в свое селе новый микрорайон . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По словам Вадима Смагина, генерального директора "Бочкаревского пивоваренного завода", построенные квартиры являются служебным жильем. Арендную плату с людей не берут, они лишь оплачивают коммунальные платежи. Приватизация квадратных метров разрешается в исключительных случая и при условии, что работник действительно внес существенный вклад в развитие предприятия.

Уже построенные дома оборудованы всем необходимым: здесь имеется качественный ремонт, мебель, отопление, горячее и холодное водоснабжение. Помимо этого у завода есть еще одна жилищная программа: предприятие помогает своим работникам строить дома самостоятельно, выделяя им беспроцентные суды на несколько лет.

По такой схеме планируется развивать и новый микрорайон, подготовка строительства которого сейчас ведется.

Вадим Смагин,

генеральный директор "Бочкаревского пивоваренного завода":

Мы будем стараться, чтобы люди строились сами, но по единому согласованному проекту, чтобы это был единый комплекс со своим оформлением.

"Бочкари" поддерживают и остальные социальные объекты села. За последние годы предприятие сделало существенный вклад в обновление местной школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта, в котором теперь есть все необходимое оборудование и укомплектованный штат сотрудников.

Кроме того, "Бочкари" серьезно вкладываются в спорт. В 2015 году предприятие за свой счет возвело ледовую арену, где занимаются хоккеисты и фигуристы. Летом здесь застилают искусственный газон для футбольных тренировок. В нынешнем году в селе планируется начать строительство хоккейного дворца с круглогодичным катком и открыть на его базе полноценную спортивную школу.

Сергей Меняйло,

полномочный представитель президента РФ в СФО: