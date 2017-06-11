Как знаменитый англичанин снимал кулинарную передачу на Алтае. Снимки из соцсетей

В Барнауле Джон поработал вагоновожатым и кондуктором в старинном трамвае "Пятерочка" и сходил в гастробистро "Горсуп", где приготовил мороженое с гречкой.

Елена Куценко,

специалист Алтайтурцентра:

Он был просто в восторге, сам заливал все азотом, сам готовил и сказал, что пломбир получился вкуснее, чем в детстве. Ну и конечно очень необычно, что с гречкой", - поделилась впечатлениями.

Также Джон съездил на пасеку, чтобы поесть алтайский мед. А в Змеиногорском районе Уорену дали попробовать алтайские дикоросы: ему была поставлена задача выжить в лесу. Еще телевизионщикам провели экскурсию в доме марийской культуры, где тоже прошла дегустация местных блюд. Напимер, мясо на вилах с ревневой подливой, голубцы в листьях ревня и кыстыбеи с опятами, пишет Visitaltai.info.

Анна Глазатова,

заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Змеиногорского района:

В нашем районе съемочная группа работала в поселке Черепановский, где они с представителя музея Марийской культуры готовят традиционные блюда, такие как: мясо на вилах, голубцы в ревене, а также шуточные например кофе в дуршлаге и другие. Джон Уоррен побывал со своей командой и на горе Ревнюха, их интересовало место откуда была взята глыба яшмы из которой изготовили знаменитую Царицу ваз, находящуюся в Санкт-Петербургском музее - Эрмитаж.

Напомним, что это уже третий визит программы "Поедем, поедим!" на Алтай. Передачу, которую снял Джон Уорен в этот раз, зрители смогут увидеть на НТВ 27 августа 2017 года.

Справка

Кулинарно-этнографическая программа "Поедем, поедим!" выходит в эфир еженедельно с октября 2012 года на НТВ. Ведущий — английский бизнесмен и кулинар Джон Уоррен, влюбленный в Россию. В эфир вышло более 170 выпусков программы о самых разных уголках планеты. В 2016 году программа была удостоена премии National Geographic Traveler Awards как лучшая телепередача о путешествиях на российском телевидении.