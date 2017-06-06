Фотофакты. На Алтае еще одно предприятие начало выпускать топливо из лузги подсолнечника

"Бийский маслоэкстракционный завод", входящий в структуру агрохолдинга "Юг Сибири", на минувшей неделе запустил новую линию брикетирования лузги подсолнечника. Мощность участка составляет 20 тонн продукции в сутки. Брикеты упаковываются в полипропиленовые мешки от 50 до 500 килограмм. Стоимость их составляет 2-2,5 тыс рублей за тонну в зависимости от объема.
Михаил Маркович,
генеральный директор компании "Юг Сибири":
Как отмечают на предприятии, лузга имеет отличную теплотворную способность, которая сопоставима с показателями каменного угля и превышает теплотворность дровяного топлива. Сжигание 100 килограммов брикетов из лузги эквивалентно полученному теплу при сжигании 70-100 килограммов каменного угля и 120-200 килограммов дров.
По мнению местных властей, запуск подобной линии важен, в первую очередь, с экологической точки зрения.
Татьяна Зеленина,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
В свое время на "Бийском МЭЗе" складывалась сложная ситуация с накопившимися запасами лузги подсолнечника в связи с тем, что не было ее переработки. Это сырье греется и подвержено самовозгоранию. Поэтому руководство компании "Юг Сибири" приняло своевременное и правильное решение. Потрачена была не особо большая сумма - около 5-7 млн рублей. Но работы по установки линии были проведены очень быстро. Сейчас предприятие изучает рынок. Большой интерес к новой продукции проявляют туристические объекты алтайского предгорья и Горного Алтая.
Напомним, первую линию по производству топливных брикетов "Юг Сибири" установил на "барнаульском маслоэкстракционном заводе" в ноябре 2014 года. Предприятие разработало полный цикл переработки семян подсолнечника. Каждые сутки с линии сходит от 20 до 30 тонн брикетов, упакованных в специальную тару.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.