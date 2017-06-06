Фотофакты. На Алтае еще одно предприятие начало выпускать топливо из лузги подсолнечника

Топливо из лузги подсолнечника. Фото : Сергей Башлычев. Алтайское топливо из лузги подсолнечника. Фото : Сергей Башлычев. Алтайские топливные брикеты из лузги подсолнечника .Фото : Из архива редакции. Алтайские топливные брикеты из лузги подсолнечника .Фото : Из архива редакции. Алтайские топливные брикеты из лузги подсолнечника .Фото : Из архива редакции. Топливные брикеты. Фото из архива редакции. На "Бийском маслоэкстракционном заводе" .Фото : Из архива редакции.

Михаил Маркович,

генеральный директор компании "Юг Сибири":

Михаил Маркович.

Как отмечают на предприятии, лузга имеет отличную теплотворную способность, которая сопоставима с показателями каменного угля и превышает теплотворность дровяного топлива. Сжигание 100 килограммов брикетов из лузги эквивалентно полученному теплу при сжигании 70-100 килограммов каменного угля и 120-200 килограммов дров.

По мнению местных властей, запуск подобной линии важен, в первую очередь, с экологической точки зрения.

Татьяна Зеленина,

начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

В свое время на "Бийском МЭЗе" складывалась сложная ситуация с накопившимися запасами лузги подсолнечника в связи с тем, что не было ее переработки. Это сырье греется и подвержено самовозгоранию. Поэтому руководство компании "Юг Сибири" приняло своевременное и правильное решение. Потрачена была не особо большая сумма - около 5-7 млн рублей. Но работы по установки линии были проведены очень быстро. Сейчас предприятие изучает рынок. Большой интерес к новой продукции проявляют туристические объекты алтайского предгорья и Горного Алтая.

Напомним, первую линию по производству топливных брикетов "Юг Сибири" установил на "барнаульском маслоэкстракционном заводе" в ноябре 2014 года. Предприятие разработало полный цикл переработки семян подсолнечника. Каждые сутки с линии сходит от 20 до 30 тонн брикетов, упакованных в специальную тару.