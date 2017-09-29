Автоновости

Алтайский пенсионер на "Волге" сбил девочку на "зебре" у школы

Сегодня, 12:44.
Автоновости

Девятилетняя девочка пострадала 28 сентября в ДТП в селе Элекмонар Чемальского района.

Это случилось на улице Советской днём, около 12.50, когда девочка переходила возле школы проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 60-летний односельчанин потерпевшей, не имеющий автомобильных прав, управлял 31-й "Волгой", не стоящей на учете в ГИБДД, сбил школьницу.

С полученными травмами девочку госпитализировали в районную больницу. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат, сообщает республиканское управление МВД.

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