На Алтае после неудачного обгона опрокинулся автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Алтае после неудачного обгона опрокинулся автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Алтае после неудачного обгона опрокинулся автомобиль Toyota Land Cruiser. Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В Майминском районе на 461 километре автодороги Чуйский тракт, водитель Toyota Land Cruiser 200, совершая "обгон", выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad.

После столкновения водитель автомобиля Toyota на справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и опрокинулся. В результате происшествия мужчина получил ушибы и порезы. Госпитализация ему не потребовалась.

В отношении водителей составили административные материалы.

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