27 сентября в селе Улаган водитель УАЗа-3909 ("буханка") во время обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ-21144, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
На Алтае после ДТП водителя ВАЗа доставили в больницу. Фото : пресс-служба МВД по Республике Алтай.
На Алтае после ДТП водителя ВАЗа доставили в больницу. Фото : пресс-служба МВД по Республике Алтай.
На Алтае после ДТП водителя ВАЗа доставили в больницу. Фото : пресс-служба МВД по Республике Алтай.
В результате аварии пострадал водитель ВАЗа. Его доставили в районную больницу. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Против водителя "буханки" составлены административные материалы.
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