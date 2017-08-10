Как менять "автогражданку": вокруг ОСАГО развернулась дискуссия

Поправки Минфина к либерализации ОСАГО вызвали дискуссию среди чиновников и страховщиков. Документ критикуют и предлагают правки. Каких изменений в обязательном автостраховании предстоит ждать?
Власти еще в 2015 году объявили, что ОСАГО ждет либерализация. Это значит, что государство откажется от жесткого регулирования "автогражданки", в том числе тарифов. Сейчас же Центробанк (ЦБ) устанавливает "тарифный коридор" - верхние и нижние значения тарифа для каждого вида транспорта.
Минфин предложил:
- На первом этапе предоставить страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы;
- Разрешить устанавливать на автомобили телематику (средства, отслеживающих стиль езды). Данные приборов позволят страховым компаниям более точно определить стоимость полиса для каждого конкретного водителя.
- Удалить из формулы расчета конечной цены полиса коэффициент мощности двигателя и территориальный коэффициент. Вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км/час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и т. д.
- Выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 тыс. руб. по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. руб. по имуществу (такие действуют сейчас), а также варианты с выплатами в 1 млн рублей и 2 млн рублей по каждому виду выплат.
- Учитывать коэффициент "бонус-малус" (скидка за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии) для всех водителей, вписанных в страховку, а не только для собственника машины.
- Ввести многолетние полисы ОСАГО.
В "Российском союзе автостраховщиков" (РСА) идею Минфина поддержали, но высказали ряд замечаний предложений:
- Коэффициент территории и мощности РСА предлагает сохранить до окончательного перехода на свободные тарифы.
- РСА против идеи увеличить страховую сумму до 2 млн. рублей. Страховщики считают, что такие полисы будут покупать только мошенники, чтобы обманом получать с компаний еще больше денег.
- В перечень нарушений, влияющих на стоимость полиса, предлагают включить отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
- РСА против многолетних договоров ОСАГО. В союзе считают, что цена полиса при покупке не будет адекватно отражать стоимость урегулирования убытков во второй и последующие годы действия договора
В страховой компании "Ингосстрах" заявили, что большинство инициатив Министерства финансов "являются несвоевременными и в определенной степени губительными". Руководство организации считает, что внедрение этих мер при текущей убыточности ОСАГО для страховых приведет "к окончательному краху системы ОСАГО".
Из пресс-релиза компании "Ингосстрах":
Мы категорически против введения полисов ОСАГО сроком действия больше одного года с применением единого тарифа. Это вызовет волну недовольства со стороны клиентов, так как корректировка тарифа по КБМ проводится на ежегодной основе.
При этом мы считаем, что лимиты возмещения по жизни и здоровью могут быть выровнены с другими видами страхования и составлять 2 млн рублей. Но такие меры могут быть реализованы только при полностью свободном тарифе".
"Ингосстрах" предлагает:
- Увеличить территориальные коэффициенты в отдельных регионах страны с высокой убыточностью.
- Провести полную либерализацию тарифов ОСАГО.
- Предоставить возможность страховщикам определять количество и характер коэффициентов на основании актуарных расчетов и имеющейся 14-летней статистики, в том числе для применения скидок и надбавок.
В федеральной антимонопольной службе (ФАС) поправки Минфина поддержали. При этом в ведомстве усомнилась, что на практике удастся учитывать коэффициент "бонус-малус" для всех водителей, вписанных в страховку, а не только для собственника машины.
Регулятор рынка ОСАГО — Центробанк — отреагировал не столь позитивно. По мнению ЦБ, идеи Минфина "не являются оптимальным в той ситуации, которая сложилась на ОСАГО", пишет "Агентсво страховых новостей".
В РСА заявили, что осенью представят чиновникам дорожную карту со всеми предложениями участников рынка.
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