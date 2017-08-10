Как менять "автогражданку": вокруг ОСАГО развернулась дискуссия

Власти еще в 2015 году объявили, что ОСАГО ждет либерализация. Это значит, что государство откажется от жесткого регулирования "автогражданки", в том числе тарифов. Сейчас же Центробанк (ЦБ) устанавливает "тарифный коридор" - верхние и нижние значения тарифа для каждого вида транспорта.

Минфин предложил:

На первом этапе предоставить страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы;

Разрешить устанавливать на автомобили телематику (средства, отслеживающих стиль езды). Данные приборов позволят страховым компаниям более точно определить стоимость полиса для каждого конкретного водителя.

Удалить из формулы расчета конечной цены полиса коэффициент мощности двигателя и территориальный коэффициент. Вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД, учитывающий превышения скорости более чем на 60 км/час, выезды на встречную полосу, проезды на красный, вождение в нетрезвом виде и т. д.

Выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 тыс. руб. по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. руб. по имуществу (такие действуют сейчас), а также варианты с выплатами в 1 млн рублей и 2 млн рублей по каждому виду выплат.

Учитывать коэффициент "бонус-малус" (скидка за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии) для всех водителей, вписанных в страховку, а не только для собственника машины.

Ввести многолетние полисы ОСАГО.

В "Российском союзе автостраховщиков" (РСА) идею Минфина поддержали, но высказали ряд замечаний предложений:

Коэффициент территории и мощности РСА предлагает сохранить до окончательного перехода на свободные тарифы.

РСА против идеи увеличить страховую сумму до 2 млн. рублей. Страховщики считают, что такие полисы будут покупать только мошенники, чтобы обманом получать с компаний еще больше денег.

В перечень нарушений, влияющих на стоимость полиса, предлагают включить отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

РСА против многолетних договоров ОСАГО. В союзе считают, что цена полиса при покупке не будет адекватно отражать стоимость урегулирования убытков во второй и последующие годы действия договора

В страховой компании "Ингосстрах" заявили, что большинство инициатив Министерства финансов "являются несвоевременными и в определенной степени губительными". Руководство организации считает, что внедрение этих мер при текущей убыточности ОСАГО для страховых приведет "к окончательному краху системы ОСАГО".

Из пресс-релиза компании "Ингосстрах":

Мы категорически против введения полисов ОСАГО сроком действия больше одного года с применением единого тарифа. Это вызовет волну недовольства со стороны клиентов, так как корректировка тарифа по КБМ проводится на ежегодной основе. При этом мы считаем, что лимиты возмещения по жизни и здоровью могут быть выровнены с другими видами страхования и составлять 2 млн рублей. Но такие меры могут быть реализованы только при полностью свободном тарифе".

"Ингосстрах" предлагает:

Увеличить территориальные коэффициенты в отдельных регионах страны с высокой убыточностью.

Провести полную либерализацию тарифов ОСАГО.

Предоставить возможность страховщикам определять количество и характер коэффициентов на основании актуарных расчетов и имеющейся 14-летней статистики, в том числе для применения скидок и надбавок.

В федеральной антимонопольной службе (ФАС) поправки Минфина поддержали. При этом в ведомстве усомнилась, что на практике удастся учитывать коэффициент "бонус-малус" для всех водителей, вписанных в страховку, а не только для собственника машины.

Регулятор рынка ОСАГО — Центробанк — отреагировал не столь позитивно. По мнению ЦБ, идеи Минфина "не являются оптимальным в той ситуации, которая сложилась на ОСАГО", пишет "Агентсво страховых новостей".

В РСА заявили, что осенью представят чиновникам дорожную карту со всеми предложениями участников рынка.

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