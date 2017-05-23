Для водителей ужесточат наказание за отказ проверяться на алкоголь

Сейчас отказ "подышать в трубочку" карается штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на 1,5-2 года. МВД предлагает увеличить штраф до 35 тыс. рублей и оставлять водителя без прав на срок от двух до трех лет. В ведомстве полагают, что такое ужесточение усилит дисциплину среди водителей.

Напомним, лишенных водительских прав за пьяную езду автомобилистов хотят отправлять на принудительное лечение. Только после этой процедуры они смогут получить удостоверение водителя обратно.

Справка

В 2016 году за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было возбуждено около 247 тысяч дел. За этот же период, по данным МВД, 4288 человек, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения освидетельствования. В этих ДТП погибли 193 человека и были ранены 6 тысяч 114 человек.

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