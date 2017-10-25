Дорожники и ГИБДД предупредили жителей Алтайского края об опасностях на дорогах

Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами.

ГИБДД советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю, которая позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями.

Пешеходам настоятельно рекомендуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Упрдор "Алтай" обращается с просьбой проявить ответственность и отправляться в путь только на автомобилях, полностью подготовленных к движению в зимних условиях. Особое внимание следует уделить состоянию шин, от этого зависит ваша безопасность. Выбирайте оптимальный режим движения с учетом сложившейся дорожной обстановки, соблюдайте осторожность на участках с работающей техникой.

Куда звонить в случае ЧС на дороге:

Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852)36-31-69;

Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;

Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86;

Диспетчерская служба Упрдор "Алтай": +7(3852) 63-14-59.

Справка

Подрядные организации, обслуживающие федеральные дороги в регионе, с 6 октября перешли в режим зимнего содержания. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда может быть задействовано 294 единицы специализированной техники, создан запас противогололедных материалов. Дорожную обстановку круглосуточно контролируют с помощью 25 метеостанций и 71 камеры видеофиксации. В случае необходимости будет проводиться превентивная обработка покрытия.

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