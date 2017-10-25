Дорожники и ГИБДД предупредили жителей Алтайского края об опасностях на дорогах

Из-за сложных погодных условий, которые синоптики пообещали на ближайшие дни, Госавтоинспекция и Упрдор "Алтай" призывают всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Напомним, в Алтайском крае 25 и ночью 26 октября ожидается штормовой ветер со скоростью 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с. На улице существенно похолодает, ожидается снег, местами метели. Ухудшение погоды прогнозируют и в Республике Алтай.
Водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами.
ГИБДД советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю, которая позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями.
Пешеходам настоятельно рекомендуют использовать световозвращающие элементы на верхней одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Упрдор "Алтай" обращается с просьбой проявить ответственность и отправляться в путь только на автомобилях, полностью подготовленных к движению в зимних условиях. Особое внимание следует уделить состоянию шин, от этого зависит ваша безопасность. Выбирайте оптимальный режим движения с учетом сложившейся дорожной обстановки, соблюдайте осторожность на участках с работающей техникой.
Куда звонить в случае ЧС на дороге:
Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852)36-31-69;
Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;
Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86;
Диспетчерская служба Упрдор "Алтай": +7(3852) 63-14-59.
Справка
Подрядные организации, обслуживающие федеральные дороги в регионе, с 6 октября перешли в режим зимнего содержания. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда может быть задействовано 294 единицы специализированной техники, создан запас противогололедных материалов. Дорожную обстановку круглосуточно контролируют с помощью 25 метеостанций и 71 камеры видеофиксации. В случае необходимости будет проводиться превентивная обработка покрытия.
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