Не выходи из комнаты: в Алтайском крае прогнозируют сильный шторм, холод и метели

Сегодня, 14:10.
Жизнь

В Алтайском крае 25 и ночью 26 октября ожидается штормовой ветер. Скорость порывов будет достигать 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с. На улице похолодает.

Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года.
Первый снег на Алтае. 24 сентября 2017 года. Фото: Алексей Спесивцев vk.com/barneos22.

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели.

Порывы ветра от 24,5 м/с классифицируются как сильный шторм. При ветре такой силы возможно разрушение зданий и вырывание деревьев с корнем.

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