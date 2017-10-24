Не выходи из комнаты: в Алтайском крае прогнозируют сильный шторм, холод и метели

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели.

Порывы ветра от 24,5 м/с классифицируются как сильный шторм. При ветре такой силы возможно разрушение зданий и вырывание деревьев с корнем.