Дорожники перекрыли въезд в барнаульский "Ашан"

Открытыми остаются заезды к ТЦ на с Власихинской (ближе к "Ленте") и со стороны дач на Южном Власихинском проезде.

"АлтайДорСтрой" в середине июля начал строить на перекрестке улиц Малахова и Власихинской транспортное кольцо. Работы продлятся три года. Кольцо позволит увеличить пропускную способность перекрестка и снизить аварийность.

Стоимость реконструкции оценивают в 192 млн рублей. Работы в равных долях оплатили администрация Барнаула, собственники ТРЦ "Волна" и представитель гипермаркета "Ашан".

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