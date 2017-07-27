Дорожники перекрыли въезд в барнаульский "Ашан"

На одном из въездов к барнаульскому ТЦ "Волна" повесили знак "движение запрещено". Теперь движущимся по ул. Малахова автомобилистам не удастся проехать к "Ашану" напрямую. Им придется искать объезд.
Открытыми остаются заезды к ТЦ на с Власихинской (ближе к "Ленте") и со стороны дач на Южном Власихинском проезде.
"АлтайДорСтрой" в середине июля начал строить на перекрестке улиц Малахова и Власихинской транспортное кольцо. Работы продлятся три года. Кольцо позволит увеличить пропускную способность перекрестка и снизить аварийность.
Стоимость реконструкции оценивают в 192 млн рублей. Работы в равных долях оплатили администрация Барнаула, собственники ТРЦ "Волна" и представитель гипермаркета "Ашан".
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