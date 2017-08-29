В Барнауле девушка на иномарке врезалась в столб

Около 10 часов в Барнауле на Павловском тракте возле "Аксиомы" произошло ДТП. По словам очевидцев в Barnaul 22, авто переехало через "встречку" и вылетело за пределы трассы, где врезалось в столб. Водителя без сознания увезли на "скорой".
Как сообщили в ГИБДД по Барнаулу, 27-летняя владелица Toyota Corsa не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения и врезалась в столб. Девушка получила травмы, ее госпитализировали. ГИБДД проводит проверку по данному факту.
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