Автоновости

Трое мужчин из Алтайского края погибли в лобовом ДТП на Урале

1274
Сегодня, 18:53.
Фоторепортажи

27 августа на автотрассе "Иртыш" (Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск) в Курганской области погибли трое мужчин из Алтайского края. ДТП произошло в 2.30 на 229 километре автодороги.

За рулем автомобиля Nissan Qashqai ехал 44-летний житель Алтайского края, который вел машину из Кургана в сторону Челябинска. Встречной BMW управлял 52-летний кемеровчанин.

Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате аварии погибли водитель японского автомобиля и два его пассажира — 42-х и 45-и лет. Все — жители Алтайского края.

Водитель BMW госпитализирован, пишет Kurgan.ru

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus