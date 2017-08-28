Трое мужчин из Алтайского края погибли в лобовом ДТП на Урале

В Курганской области в ДТП погибли три человека из Алтайского края. Фото : vk.com/kurgan. В Курганской области в ДТП погибли три человека из Алтайского края. Фото : vk.com/kurgan.

За рулем автомобиля Nissan Qashqai ехал 44-летний житель Алтайского края, который вел машину из Кургана в сторону Челябинска. Встречной BMW управлял 52-летний кемеровчанин.

Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW. В результате аварии погибли водитель японского автомобиля и два его пассажира — 42-х и 45-и лет. Все — жители Алтайского края.

Водитель BMW госпитализирован, пишет Kurgan.ru

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