На алтайской дороге погиб молодой водитель вазовской "девятки"

25 августа в Смоленском районе в ДТП погиб 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109.
Авария произошла около часа дня на 6 километре автодороги, ведущей из поселка Кировского в село Александровка.
Как предварительно установили полицейские, местный житель, управляя ВАЗом, ехал в Кировское. Молодой мужчина не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась.
Водитель скончался от травм еще до приезда "скорой".
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