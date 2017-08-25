На алтайской дороге погиб молодой водитель вазовской "девятки"

Авария произошла около часа дня на 6 километре автодороги, ведущей из поселка Кировского в село Александровка.

Как предварительно установили полицейские, местный житель, управляя ВАЗом, ехал в Кировское. Молодой мужчина не справился с управлением, машина слетела с дороги и опрокинулась.

Водитель скончался от травм еще до приезда "скорой".

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