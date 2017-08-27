В Барнауле погиб мотоциклист, уходивший от погони

26 августа в Барнауле мотоциклист уходил от погони сотрудников полиции и врезался в автомобиль, сообщает паблик "Барнаул 22".
Мотоциклист, уходя от погони, попал в ДТП. Фото : Сергей Берденев в vk.com/barneos22.
Мотоциклист, уходя от погони, попал в ДТП. Фото : Сергей Берденев в vk.com/barneos22.
Мотоциклист, уходя от погони, попал в ДТП. Фото : Сергей Берденев в vk.com/barneos22.
Мотоциклист, уходя от погони, попал в ДТП. Фото : Сергей Берденев в vk.com/barneos22.
Мотоциклист, уходя от погони, попал в ДТП. Фото : Сергей Берденев в vk.com/barneos22.
Мотоциклист, уходя от погони, попал в ДТП. Фото : Сергей Берденев в vk.com/barneos22.
По словам очевидцев, мотоцикл под управлением мужчины с девушкой-пассажиром уходил от погони сотрудников ДПС по ул. Юрина со стороны ул. Матросова. Водитель, не уступив дорогу, совершил столкновение с проезжающим автомобилем.
От удара пассажира мотоцикла выбросило на несколько метров вперед. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался от полученных телесных повреждений в городской больнице № 1. Его пассажира и водителя автомобиля госпитализировали.
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