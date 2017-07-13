Ехавший на Алтай автобус с томскими туристами попал в массовую аварию под Новосибирском

В ночь на 13 июля в Новосибирской области произошла массовая авария, в которую попал автобус с туристами из Томска, следовавшими на алтайский курорт Белокуриху.
Автобус, в котором ехали 27 пассажиров, приблизительно в 1.30 врезался "в паровозик" из шести автомобилей, столкнувшихся ранее. Так как на трассе шел дождь и видимость была очень плохой, водитель автобуса не сумел увидеть столкнувшиеся машины, сообщает Tomsk.ru.
По данным томского автовокзала, это был рейсовый автобус. На замену поврежденной машины был отправлен другой автобус, который и увез туристов в Белокуриху. Ни пассажиры, ни водители не пострадали.
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