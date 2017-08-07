5 фактов о безопасности на дорогах Алтайского края, которые заставляют задуматься

Altapress.ru ознакомился со статистикой госавтоинспекции и обратил внимание на несколько фактов:

1. На дорогах региона стали чаще сбивать пешеходов в темноте. За полгода инспекторы зафиксировали 171 инцидент (+15%), в которых погибло 16 (+6,7%) и пострадало 156 (+7,6%) человек. В целом же число наездов на пешеходов почти не изменилось – 460. Однако радует, что общее число погибших в таких авариях снизилось на 17%, до 24.

2. Растет число детей, пострадавших из-за того, что они не были пристегнуты или в момент аварии находились в специальном кресле. Всего таких ДТП было восемь (+60%), в них погибло два ребенка (+100%), поранилось семь (+40%).

3. Больше половины ДТП с пострадавшими (723) произошли в том числе из-за неудовлетворительных условий содержания и обустройства улично-дорожной сети. Это на 11,4% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

4. На 20% выросло число аварий с участием автобусов. За полгода в Алтайском крае случилось 135 таких ДТП. В них погибли 4 пассажира (+300%) и еще 145 (+56%) пострадали.

5. Похоже, ужесточение борьбы с пьяными водителями приносит плоды: число ДТП по их вине в регионе снизилось на 27% (до 57 случаев). В них погибли 11 человек (-60%) и были ранены 85% (-28%).

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