ФАС: цены на заправках "Газпром нефти" в Алтайском крае росли быстрее оптовых

С января по апрель 2017 года цены на АЗС федеральной сети "Газпром нефть" в Алтайском крае выросли на 3,4%, тогда как на оптовом рынке рост составил лишь 3%. Об этом говорится в ответе регионального управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) на запрос депутата барнаульской гордумы Геннадия Шейды.
Геннадий Шейда написал запрос, чтобы узнать, почему на заправках сети "Газпром нефть" ежемесячно растут цены. Он попросил ведомство проверить, не нарушает ли компания антимонопольное законодательство.
В "Газпром нефти" антимонопольщикам объяснили: на динамику цен на стеллах АЗС влияет не только рост цен на оптовом рынке, но и "баланс сезонного спроса на тот или иной вид топлива и предложения".
Кроме того, с начала 2016 года стоимость нефтепродуктов в опте росла намного быстрее, чем в рознице: 15,9% против 8,2% соответственно. Данные компании подтвердила информация Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржи, говорится в ответе регионального УФАС (документ есть в распоряжении редакции — прим. altapress.ru)
Геннадий Шейда,
депутат барнаульской гордумы:
Меня и краевое управление антимонопольщиков этот ответ не удовлетворил. За полтора месяца, пока шло расследование, цены на бензоколонках поднимались еще два раза. Наш запрос также обещают рассмотреть и на уровне федеральном, поскольку оптовые поставки ГСМ формируются в центре.
Напомним, в начале июня цены на бензин в Алтайском крае росли быстрее чем в целом по стране. Всего за неделю литр бензина АИ-92 стал стоить на 50 копеек дороже.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.