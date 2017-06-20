ФАС: цены на заправках "Газпром нефти" в Алтайском крае росли быстрее оптовых

Геннадий Шейда написал запрос, чтобы узнать, почему на заправках сети "Газпром нефть" ежемесячно растут цены. Он попросил ведомство проверить, не нарушает ли компания антимонопольное законодательство.

В "Газпром нефти" антимонопольщикам объяснили: на динамику цен на стеллах АЗС влияет не только рост цен на оптовом рынке, но и "баланс сезонного спроса на тот или иной вид топлива и предложения".

Кроме того, с начала 2016 года стоимость нефтепродуктов в опте росла намного быстрее, чем в рознице: 15,9% против 8,2% соответственно. Данные компании подтвердила информация Санкт-петербургской международной товарно-сырьевой биржи, говорится в ответе регионального УФАС (документ есть в распоряжении редакции — прим. altapress.ru)

Геннадий Шейда,

депутат барнаульской гордумы:

Меня и краевое управление антимонопольщиков этот ответ не удовлетворил. За полтора месяца, пока шло расследование, цены на бензоколонках поднимались еще два раза. Наш запрос также обещают рассмотреть и на уровне федеральном, поскольку оптовые поставки ГСМ формируются в центре.

Напомним, в начале июня цены на бензин в Алтайском крае росли быстрее чем в целом по стране. Всего за неделю литр бензина АИ-92 стал стоить на 50 копеек дороже.

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