АвтоВАЗ начал производить Lada, которая ездит сразу на двух видах топлива

LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Как сообщают представители завода, использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. В случае утечки газ эффективно рассеивается в атмосфере, а потому неопасен.

Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля, уверяет производитель.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более тысячи километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, автомобиль автоматически переключается на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

Первые автомобили LADA Vesta CNG в первую очередь поступят на тест к потенциальным корпоративным клиентам. Позже битопливные седаны будут поступят дилерам, их сможет купить любой желающий. Стоимость LADA Vesta CNG пока не объявлена.

Отметим, что в Барнауле работает только одна метановая заправка — на ул. Космонавтов. Однако известно, что компания "Газпром газомоторное топливо" до 2022 года планирует открыть в Алтайском крае 7 новых станций заправки автомобилей метаном.

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