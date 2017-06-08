АвтоВАЗ начал производить Lada, которая ездит сразу на двух видах топлива

На "АвтоВАЗе" запустили производство битопливной версии LADA Vesta. Она получит шильдик CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа, сообщает пресс-служба завода.
LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Как сообщают представители завода, использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. В случае утечки газ эффективно рассеивается в атмосфере, а потому неопасен.
Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля, уверяет производитель.
Полностью заправленный автомобиль способен проехать более тысячи километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, автомобиль автоматически переключается на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.
Первые автомобили LADA Vesta CNG в первую очередь поступят на тест к потенциальным корпоративным клиентам. Позже битопливные седаны будут поступят дилерам, их сможет купить любой желающий. Стоимость LADA Vesta CNG пока не объявлена.
Отметим, что в Барнауле работает только одна метановая заправка — на ул. Космонавтов. Однако известно, что компания "Газпром газомоторное топливо" до 2022 года планирует открыть в Алтайском крае 7 новых станций заправки автомобилей метаном.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.