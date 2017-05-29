В России хотят выпускать внедорожник "Сталкер"

Издание напоминает, что "Сталкер" начали разрабатывать еще в начале 2000-х годов. Сначала его хотели сделать на базе вазовской "классики", а затем и "Нивы". В 2003-м машину даже продемонстрировали на одном из автосалонов.

Проектом "Сталкер" занимается компания "Апал". Она больше известна на рынке пластиковых изделий. Фирма намерена использовать для производства авто инновационный материал — термопласт. Ранее "Апал" не смог найти партнера для выпуска каркасов и, собственно, производства. Возможно, решением проблемы станет сотрудничество "Апала" с "ВИС-Авто", которое занимается выпуском ограниченных серий автомобилей различного назначения на базе моделей Lada, пишет газета.

"Сталкер" будет длиной 3550 мм, шириной 1646 и высотой 1751. Автомобиль получит две двери, откидной колпак сзади и четыре сидячих места. Оснастят внедорожник силовым агрегатом и трансмиссией обычной LADA 4x4 - двигателем 1.7 и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. В списке опций значатся электропривод наружных зеркал заднего вида, кондиционер, подножки и панорамный люк на крыше.

В свое время "Сталкер" должен был стоить на 30-50 тысяч дороже стандартной трехдверной "Нивы". Как предполагает "РГ", и сейчас внедорожник из пластика на тонкостенном каркасе могут оценить немногим выше LADA 4x4, которая продается минимум за 456 тыс. рублей.

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