Volkswagen может вернуть к жизни легендарный "Москвич"

Последний Москвич-2141 сошел с конвейера еще в 2001 году, а в 2010 году производитель обанкротился.

Маркетологи из Volkswagen придумали продавать бюджетные модели для восточноевропейского рынка и стран СНГ под брендом Moskvich. Компания может начать производство таких автомобилей в Калуге.

По мнению экспертов, новым "Москвичом" может стать бюджетный седан.

С 2009 года правами на бренд "Москвич" владеет Volkswagen. Права владения истекают в 2021 году.

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