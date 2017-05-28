Volkswagen может вернуть к жизни легендарный "Москвич"

Автогигант Volkswagen Group может возродить бренд "Москвич". В недавнем прошлом компания приобрела права на марку Moskvich, сообщает "Экономика сегодня".
Последний Москвич-2141 сошел с конвейера еще в 2001 году, а в 2010 году производитель обанкротился.
Маркетологи из Volkswagen придумали продавать бюджетные модели для восточноевропейского рынка и стран СНГ под брендом Moskvich. Компания может начать производство таких автомобилей в Калуге.
По мнению экспертов, новым "Москвичом" может стать бюджетный седан.
С 2009 года правами на бренд "Москвич" владеет Volkswagen. Права владения истекают в 2021 году.
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