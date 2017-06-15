Передовик: на Алтае цены на бензин растут быстрее, чем в целом по стране

Так, в сибирских регионах бензин АИ-92 за неделю подорожал в среднем на 36 копеек за литр. Максимальный рост (50 копеек и более) зафиксирован в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях, Республиках Тыва и Алтай.

Средняя цена за литр Аи-95 в России впервые превысила 40 рублей, увеличившись за неделю на 9 копеек. Средняя цена Аи-92 подскочила на 16 копеек, достигнув 37,35 руб. за литр. Летнее дизтопливо подорожало в среднем на 8 копеек, до 38,17 рублей за литр.

Отметим, что в ФАС недавно заявили, что несмотря на введение акцизов стоимость топлива не будет расти быстрее инфляции. Также напомним, что ранее Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза, рассказывал читателям altapress.ru, почему в регионе дорожает бензин и дизтопливо.

Справка

По отношению к 11 июня 2016 года средняя цена на автобензин АИ-92 повысилась на 6,5% (+2,28 руб./литр), на АИ-95 — на 6,09% (+2,30 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на 7,79% (+2,76 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на 3,62% (+1,37 руб./литр).

С начала 2017 года средняя цена в России на бензин АИ-92 повысилась на 3,89% (+1,40 руб./литр), на АИ-95 — на 3,46% (+1,34 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на 8,13% (+2,87 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на 3,79% (+1,43 руб./литр).

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