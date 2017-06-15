Передовик: на Алтае цены на бензин растут быстрее, чем в целом по стране

За неделю с 4 по 11 июня на розничном рынке России подорожали все нефтепродукты. Стоимость бензина АИ-92 сильнее всего выросла в Сибири, в частности — в Алтайском крае и в Республике Алтай. Об этом свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.
Так, в сибирских регионах бензин АИ-92 за неделю подорожал в среднем на 36 копеек за литр. Максимальный рост (50 копеек и более) зафиксирован в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях, Республиках Тыва и Алтай.
Средняя цена за литр Аи-95 в России впервые превысила 40 рублей, увеличившись за неделю на 9 копеек. Средняя цена Аи-92 подскочила на 16 копеек, достигнув 37,35 руб. за литр. Летнее дизтопливо подорожало в среднем на 8 копеек, до 38,17 рублей за литр.
Отметим, что в ФАС недавно заявили, что несмотря на введение акцизов стоимость топлива не будет расти быстрее инфляции. Также напомним, что ранее Юрий Матвейко, руководитель Алтайского топливного союза, рассказывал читателям altapress.ru, почему в регионе дорожает бензин и дизтопливо.
Справка
По отношению к 11 июня 2016 года средняя цена на автобензин АИ-92 повысилась на 6,5% (+2,28 руб./литр), на АИ-95 — на 6,09% (+2,30 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на 7,79% (+2,76 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на 3,62% (+1,37 руб./литр).
С начала 2017 года средняя цена в России на бензин АИ-92 повысилась на 3,89% (+1,40 руб./литр), на АИ-95 — на 3,46% (+1,34 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на 8,13% (+2,87 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на 3,79% (+1,43 руб./литр).
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.