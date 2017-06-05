Фотофакт. На Алтае пьяный водитель перевернулся на "Жигулях"

4 июня в Турочаке произошло ДТП, в котором получили травмы три человека.
Авария произошла в шестом часу утра на на 167 километре автодороги "Бийск—Турочак—Артыбаш".
За рулем автомобиля ВАЗ-21043 находился 33-летний местный житель. По данным полиции, мужчина был пьян. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу у забора одного из частных домов.
В районную больницу с различными травмами были доставлены водитель и 32-летний пассажир. Потерпевшим оказали помощь и отпустили домой. Позже в райбольницу обратилась за помощью 28-летняя пассажирка перевернувшегося ВАЗа. Ее пришлось госпитализировать.
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