Фотофакт. На Алтае пьяный водитель перевернулся на "Жигулях"

Авария произошла в шестом часу утра на на 167 километре автодороги "Бийск—Турочак—Артыбаш".

За рулем автомобиля ВАЗ-21043 находился 33-летний местный житель. По данным полиции, мужчина был пьян. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу у забора одного из частных домов.

В районную больницу с различными травмами были доставлены водитель и 32-летний пассажир. Потерпевшим оказали помощь и отпустили домой. Позже в райбольницу обратилась за помощью 28-летняя пассажирка перевернувшегося ВАЗа. Ее пришлось госпитализировать.

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