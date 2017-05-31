Фотофакты. Зачем на улицах Барнаула устанавливают ограждения

На улице Деповской около школы №103 установили перильные ограждения. Аналогичные появляются и в других точках города. О том, зачем они нужны, altapress.ru рассказали в городской администрации.
Антон Шеломенцев,
председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Перильные ограждения устанавливают для повышения безопасности. Их монтируют в местах концентраций ДТП и аварийно опасных участках. Законодательные нормы обязывают нас устанавливать их около каждой школы, имеющей выходы на проезжую часть. Таких в городе 50.
В этом году ограждениями оборудуем девять школ. Помимо этих конструкций, у школ появятся современные знаки, "лежачие полицейские" и светофоры типа Т7 (мигают желтым светом, чтобы водители были внимательнее — прим. ред.) Работы финансируются по федеральной программе.
Также мы установим два километра таких ограждений в других частях города (не около школ — прим. ред.). Все участки согласовываются с ГИБДД.
Отметим, некоторые горожане в соцсетях уже выразили скепсис по поводу того, что с помощью ограждений реально можно повысить безопасность дорожного движения. Также прозвучало предположение, что зимой металлические конструкции затруднят коммунальщикам уборку снега.
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