Фотофакты. Зачем на улицах Барнаула устанавливают ограждения

Перильные ограждения устанавливают для повышения безопасности. Их монтируют в местах концентраций ДТП и аварийно опасных участках. Законодательные нормы обязывают нас устанавливать их около каждой школы, имеющей выходы на проезжую часть. Таких в городе 50.

В этом году ограждениями оборудуем девять школ. Помимо этих конструкций, у школ появятся современные знаки, "лежачие полицейские" и светофоры типа Т7 (мигают желтым светом, чтобы водители были внимательнее — прим. ред.) Работы финансируются по федеральной программе.

Также мы установим два километра таких ограждений в других частях города (не около школ — прим. ред.). Все участки согласовываются с ГИБДД.