В Алтайском крае начали ремонтировать трассу на Рубцовск

В Алтайском крае начался ремонт федеральной трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан". Дорожные работы идут на участке с 30 по 46 километр, сообщает администрация края.
На двухполосном участке дороги уложат защитный слой износа покрытия по технологии типа "Новачип". Это позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики, устранить колейность. "Для повышения безопасности движения заменят дорожные знаки и указатели, установят новое барьерное ограждение. Дорожники обустроят заездные карманы для общественного транспорта, установят пять новых остановочных павильонов. На остановках и в зоне пешеходного перехода установят автономное электроосвещение", — сообщают в Управлении федеральных автомобильных дорог "Алтай".
Водителей просят быть внимательнее на участках, где идут ремонтные работы, соблюдать требования дорожных знаков и скоростной режим.
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