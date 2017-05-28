В Камне-на Оби этим летом потратят 7 млн рублей, чтобы сделать достойный въезд в город

В ближайшее время в Камне-на-Оби пройдут тендеры на дорожные работы в Камне-на-Оби с начальной ценой более 2 млн рублей. Еще около 7 млн потратят на ремонт въезда в город. Об этих и других дорожных планах рассказал начальник отдела ЖКХ районной администрации Валерий Басманов, сообщают "Каменские известия".
В городе продолжится ямочный ремонт дорог, сообщил Басманов. По данным портала rts-tender.ru, весной уже прошли торги на первый этап такого ремонта на 1,5 млн рублей. В ближайшее время, говорит Басманов, состоится тендер на сумму чуть больше 1 млн рублей, а затем еще один - примерно на 1 млн. Власти намерены уделить максимальное внимание городским автобусным маршрутам.
Почти 7 млн потратят на ремонт "убитого" въезда в город на Новоярковском тракте. По словам Валерия Басманова, эти работы проведут на краевые средства при местном софинансировании. Этот участок должен "одеться" в асфальт.
Сельсоветам дополнительно выделят на дороги 1,8 млн рублей. Общая протяженность дорог Каменского района около 600 км, из них асфальтом покрыты менее трети.
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