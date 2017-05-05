В Алтайском крае на ремонт дорог потратят 12 миллиардов рублей

В 2017 году на ремонт дорог в Алтайском крае потратят 12 млрд. рублей. 8,7 миллиарда возьмут из краевого дорожного фонда, остальное — из федерального бюджета. Об этом сообщает сайт администрации края.
По словам начальника "Алтайавтодора" Василия Мотуза, запланировано построить, реконструировать и отремонтировать более 450 км дорог и 20 мостов. Работы будут проводить в Мамонтовском, Смоленском, Благовещенском, Ельцовском, Залесовском, Первомайском, Каменском, Крутихинском и Троицком районах.
Василий Мотуз,
начальник "Алтайавтодора":
По-прежнему будем строить дороги к сельским населенным пунктам и предприятиям сельхозпереработки. За последние шесть лет круглогодичным проездом к дорогам с твердым покрытием обеспечили 99 сельских населенных пунктов. Наиболее масштабная перспектива — строительство обхода Барнаула. Идет разработка проекта моста, переходов, трассы, еженедельно проектировщики докладывают о проделанной работе, показывают, что получилось. Работы ведут интенсивно, к августу проект должны разработать.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае в этом году отремонтируют 112 км федеральных автомобильных дорог.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.