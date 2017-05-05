В Алтайском крае на ремонт дорог потратят 12 миллиардов рублей

По словам начальника "Алтайавтодора" Василия Мотуза, запланировано построить, реконструировать и отремонтировать более 450 км дорог и 20 мостов. Работы будут проводить в Мамонтовском, Смоленском, Благовещенском, Ельцовском, Залесовском, Первомайском, Каменском, Крутихинском и Троицком районах.

Василий Мотуз,

начальник "Алтайавтодора":

По-прежнему будем строить дороги к сельским населенным пунктам и предприятиям сельхозпереработки. За последние шесть лет круглогодичным проездом к дорогам с твердым покрытием обеспечили 99 сельских населенных пунктов. Наиболее масштабная перспектива — строительство обхода Барнаула. Идет разработка проекта моста, переходов, трассы, еженедельно проектировщики докладывают о проделанной работе, показывают, что получилось. Работы ведут интенсивно, к августу проект должны разработать.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в этом году отремонтируют 112 км федеральных автомобильных дорог.

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