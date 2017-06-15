Фотофакты. Массовая авария в Новосибирске: грузовик протаранил семь припаркованных машин

В ночь на 15 июня в Заельцовском районе Новосибирска "Газель" повредила семь автомобилей, стоящих на обочине.
В Новосибирске "Газель" протаранила семб припаркованных машин. 15 июня 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске "Газель" протаранила семб припаркованных машин. 15 июня 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске "Газель" протаранила семб припаркованных машин. 15 июня 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске "Газель" протаранила семб припаркованных машин. 15 июня 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске "Газель" протаранила семб припаркованных машин. 15 июня 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Авария произошла у дома № 101 по улице Сухарной. Водитель грузовика не справился с управлением, не вписался в поворот и в результате были разбиты Nissan Almera, Opel, Mazda, Nissan, Lexus GS 400, Honda CR-V и Renault Logan, сообщает АСТ-54.
По словам водителя "Газели", у его машины оторвало жесткую сцепку, это и послужило причиной аварии. Свидетели утверждают, что этот водитель был трезв.
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