Фотофакты. На Алтае мотоцикл протаранил внедорожник

Вечером 20 мая в Бийске произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля "Нива".
Авария произошла в Заречье на улице Боровой возле дома № 16. По словам очевидцев в сообществе "Инцидент Бийск", внедорожник выехал на встречную полосу, чтобы повернуть во двор. В это время в него врезался мотоцикл, водитель которого ехал по "своей" полосе. Как рассказывают очевидцы, недалеко от места аварии стоит знак, запрещающий ездить более 40 км/ч, тогда как скорость мотоцикла была значительно выше установленной.
В аварии обошлось без жертв, однако у мотоциклиста, перелетевшего через руль и разбившего о ветровое стекло "Нивы", множественные переломы, в том числе и открытые.
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