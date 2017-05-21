Фотофакты. На Алтае мотоцикл протаранил внедорожник

В Бийске мотоцикл врезался в "Ниву". 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске мотоцикл врезался в "Ниву". 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске мотоцикл врезался в "Ниву". 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске мотоцикл врезался в "Ниву". 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске мотоцикл врезался в "Ниву". 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске мотоцикл врезался в "Ниву". 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_22.

Авария произошла в Заречье на улице Боровой возле дома № 16. По словам очевидцев в сообществе "Инцидент Бийск", внедорожник выехал на встречную полосу, чтобы повернуть во двор. В это время в него врезался мотоцикл, водитель которого ехал по "своей" полосе. Как рассказывают очевидцы, недалеко от места аварии стоит знак, запрещающий ездить более 40 км/ч, тогда как скорость мотоцикла была значительно выше установленной.

В аварии обошлось без жертв, однако у мотоциклиста, перелетевшего через руль и разбившего о ветровое стекло "Нивы", множественные переломы, в том числе и открытые.

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