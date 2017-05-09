Фотофакты. На Чуйском тракте под Тальменкой перевернулась иномарка

ДТП под Тальменкой 9 мая 2017. Фото : Barnaul22. ДТП под Тальменкой 9 мая 2017. Фото : Barnaul22.

Водитель перевернувшегося автомобиля рассказал очевидцу, что шел на обгон на скорости 150-160 км/ч, однако в этот момент на встречную полосу выехала другая машина. "Пежо" съехал на обочину, после чего улетел в кювет.

По словам очевидца, жертв нет, однако одна из пассажиров получила серьезные травмы.

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