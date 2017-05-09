Автоновости

Фотофакты. На Чуйском тракте под Тальменкой перевернулась иномарка

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Сегодня, 13:29.
Автоновости

Днем 9 мая в на трассе перед Тальменкой автомобиль "Пежо 408" на высокой скорости вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщил подписчик Barnaul22 Дмитрий Шилов.

Водитель перевернувшегося автомобиля рассказал очевидцу, что шел на обгон на скорости 150-160 км/ч, однако в этот момент на встречную полосу выехала другая машина. "Пежо" съехал на обочину, после чего улетел в кювет.

По словам очевидца, жертв нет, однако одна из пассажиров получила серьезные травмы.

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