Фотофакты. На Чуйском тракте под Тальменкой перевернулась иномарка

Днем 9 мая в на трассе перед Тальменкой автомобиль "Пежо 408" на высокой скорости вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщил подписчик Barnaul22 Дмитрий Шилов.
ДТП под Тальменкой 9 мая 2017. Фото : Barnaul22.
ДТП под Тальменкой 9 мая 2017. Фото : Barnaul22.
Водитель перевернувшегося автомобиля рассказал очевидцу, что шел на обгон на скорости 150-160 км/ч, однако в этот момент на встречную полосу выехала другая машина. "Пежо" съехал на обочину, после чего улетел в кювет.
По словам очевидца, жертв нет, однако одна из пассажиров получила серьезные травмы.
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