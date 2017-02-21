Фотофакты. В центре Барнаула Land Cruiser врезался в дом

В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22. В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22.

Машина каким-то непостижимым образом проехала по тротуару, не задела деревья и задела правым боком стену возле входа в торговую точку, расположенную в доме. У внедорожника спереди повреждены крыло, фара и бампер. Дом отделался легкими царапинами. При попытке сдать назад, машина наткнулась на перила.