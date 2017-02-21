Фотофакты. В центре Барнаула Land Cruiser врезался в дом

21 февраля в Барнауле на улице Советской недалеко от дома под шпилем Toyota Land Cruiser 200 врезалась в кирпичную пятиэтажку, пишут очевидцы в паблике Barnaul22.
В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22.
В Барнауле Toyota Land Cruiser врезалась в дом на улице Советской. Фото : Дмитрий Кузиков vk.com/barneos22.
Машина каким-то непостижимым образом проехала по тротуару, не задела деревья и задела правым боком стену возле входа в торговую точку, расположенную в доме. У внедорожника спереди повреждены крыло, фара и бампер. Дом отделался легкими царапинами. При попытке сдать назад, машина наткнулась на перила.
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