Фотофакты. Водитель микроавтобуса из Киргизии спровоцировал массовую аварию в Новосибирске

Вечером 10 февраля в Новосибирске на перекрестке улиц Автогенной и Никитина произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. По данным очевидцев, виновник аварии сбежал с места происшествия.
Авария случилась уже в темное время суток. На перекрестке микроавтобус Honda Stepwgn с киргизскими номерами ударил седан Mercedes-Benz. Немецкая машина, в свою очередь, от удара врезалась в кроссовер Lexus RX300, а тот столкнулся с универсалом Nissan Wingroad. При этом Mercedes сумел еще врезаться в бок хэтчбеку Kia Rio.
Больше всего в этой автоаварии досталось двум автомобилям: пострадала передняя часть микроавтобуса из Киргизии, а Mercedes был разбит с обеих сторон.
По данным свидетелей ДТП, которыми они поделились в паблике АСТ-54, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не затормозил на перекрестке.
Любопытно, что на месте водителя в Honda Stepwgn никого не оказалось. А единственный человек, бывший в микроавтобусе, успел вылезти из салона через заднюю дверь. На вопрос очевидцев, куда подевался водитель, он ответил: "Умер". Покрутившись немного на месте аварии, этот человек скрылся.
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