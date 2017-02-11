Фотофакты. Водитель микроавтобуса из Киргизии спровоцировал массовую аварию в Новосибирске

Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. Массовое ДТП в Новосибирске. 10 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Авария случилась уже в темное время суток. На перекрестке микроавтобус Honda Stepwgn с киргизскими номерами ударил седан Mercedes-Benz. Немецкая машина, в свою очередь, от удара врезалась в кроссовер Lexus RX300, а тот столкнулся с универсалом Nissan Wingroad. При этом Mercedes сумел еще врезаться в бок хэтчбеку Kia Rio.

Больше всего в этой автоаварии досталось двум автомобилям: пострадала передняя часть микроавтобуса из Киргизии, а Mercedes был разбит с обеих сторон.

По данным свидетелей ДТП, которыми они поделились в паблике АСТ-54, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который не затормозил на перекрестке.

Любопытно, что на месте водителя в Honda Stepwgn никого не оказалось. А единственный человек, бывший в микроавтобусе, успел вылезти из салона через заднюю дверь. На вопрос очевидцев, куда подевался водитель, он ответил: "Умер". Покрутившись немного на месте аварии, этот человек скрылся.