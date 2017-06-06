Фотофакты. Зачем российские инженеры создали беспилотную "маршрутку" КамАЗ

Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru. Российский шаттл-беспилотник .Фото : altapress.ru.

Прототип 12-местного автобуса-беспилотника Алексей Гуськов представлял на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Транспортное средство будущего создали специалисты НАМИ (научно-исследовательский автомобильный институт) КамАЗа и Яндекса.

Согласно концепции, двигаться беспилотник должен не по определенному маршруту, а исходя из потребности пассажиров. Общение человека с системой происходит через специальное приложение в телефоне. Там пользователь задает точку назначения — куда ему нужно попасть, а сведения о его местонахождении система получает из геоданных телефона.

Алексей Гуськов,

руководитель проекта "Шатл" со стороны НАМИ:

Сейчас основная проблема транспорта – в часы пик нужны большие автобусы, а потом в течение дня - маленькие. Это сложно организовать, и потому чаще всего весь день ездят одни и те же автобусы, и это снижает финансовую эффективность. Мы считаем, что должно быть много маленьких шаттлов. Представьте, есть облако пассажиров на карте города, которые хотят куда-то ехать. И всегда из этого облака можно составить путь, который совпадет для определенного числа пассажиров. Для них в город выйдут столько шаттлов, сколько нужно в текущий момент: десятки, сотни, тысячи... Маршрутки шаттл, скорее всего, не заменит, но экономически выдавит частный транспорт. Сейчас многие не хотят пересаживаться в переполненный автобус. Но когда по цене билета на автобус мы предложим почти индивидуальное средство передвижения, где нет толпы и которое привезет не к остановке, а именно туда, куда тебе нужно — для многих это будет привлекательно.

По словам разработчика, шаттлы будут отличаться по вместимости и уровню комфорта. Соответственно, пользователям предложат несколько тарифов.

В движение шаттл приводит электромотор мощностью до 95кВт. Максимальный запас хода, по словам представителя "КамАЗа" на выставке - 160 км (в брошюре указано 45 км). Время подзарядки от стандартной станции — 8 часов. Создатели работают над тем, чтобы улучшить эти показатели. Уже больше года транспортное средство находится на испытаниях.

О том, когда беспилотники появятся на дорогах общего пользования и как это изменит мир, мы подробно уже рассказывали.

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