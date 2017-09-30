ГИБДД Алтайского края призывает автомобилистов менять резину

Госавтоинспекция рекомендует менять "летние" шины на "зимние" уже сейчас. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГИБДД по Алтайскому краю 29 сентября.
Синоптики обещают, что уже скоро грядет похолодание, из-за чего ожидается рост ДТП на всей территории края. Задача каждого водителя в этих условиях - сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге появится лед или снег, автомобиль уже был оснащен "зимними" шинами, напоминают в ГИБДД
Из сообщения ГИБДД:
Свойства современных зимних шин таковы, что при эксплуатации в теплую погоду они изнашиваются не существенно. Помните о том, что если шины Вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться на нем опасно.Будьте внимательны и осторожны!
Осенью особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция края рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках.
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