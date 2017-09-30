Волна тепла и сразу холод: синоптики рассказали, какой будет погода на Алтае

В выходные температура по ночам опуститься до 0…-5 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. В понедельник столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов.

С 3 по 5 октября на смену сместившемуся на восток антициклону на районы Алтайского края окажет влияние очередной, но уже более активный южный циклон. Он сместится к нам из южных районов Казахстана.

Циклон принесет кратковременную волну тепла. Уже 4 и 5 октября придет холодный фронт и значительно похолодает. Синоптики прогнозируют штормовую погоду:

ветер 15-20м/с (в южных и восточных районах с максимальными порывами до 22-27м/с);

дождь, переходящий в мокрый снег;

гололед, местами сильный;

временный снежный покров.

К 6 октября снежный покров охватит всю территорию края. Температура воздуха понизится ночью до -3…-9 градусов,, днём столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов.