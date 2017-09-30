Волна тепла и сразу холод: синоптики рассказали, какой будет погода на Алтае

С 30 сентября по 2 октября Алтайский край окажется под влиянием антициклона, который принесет спокойную, сухую погоду с туманами по утрам. Далее в течение недели следует ждать небольшое потепление, за которым последует похолодание. Об этом сообщили в алтайском гидрометцентре.
В выходные температура по ночам опуститься до 0…-5 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. В понедельник столбики термометров поднимутся до +8…+13 градусов.
С 3 по 5 октября на смену сместившемуся на восток антициклону на районы Алтайского края окажет влияние очередной, но уже более активный южный циклон. Он сместится к нам из южных районов Казахстана.
Циклон принесет кратковременную волну тепла. Уже 4 и 5 октября придет холодный фронт и значительно похолодает. Синоптики прогнозируют штормовую погоду:
- ветер 15-20м/с (в южных и восточных районах с максимальными порывами до 22-27м/с);
- дождь, переходящий в мокрый снег;
- гололед, местами сильный;
- временный снежный покров.
К 6 октября снежный покров охватит всю территорию края. Температура воздуха понизится ночью до -3…-9 градусов,, днём столбики термометров не поднимутся выше +3 градусов.
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